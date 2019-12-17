Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В январе Boeing остановит производство самолетов 737 MAX

17.12.19 13:07 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Американская Boeing Co. приняла решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года, говорится в сообщении компании.

После запрета на полеты этой модели Boeing продолжал постройку, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов, отмечается в пресс-релизе.

"Ранее мы заявляли, что будем постоянно проводить переоценку производственных планов, если запрет на полеты MAX будет продолжаться дольше, чем мы ожидали", – говорится в сообщении. В результате компания приняла решение, что более важным является поставка клиентам имеющихся лайнеров и временная остановка выпуска новых, начиная со следующего месяца.

"Безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию является нашим приоритетом", – отмечает компания.

До прошлой недели Boeing все еще надеялся получить сертификацию для самолета до конца этого года. Однако глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стивен Диксон сообщил, что нет никаких шансов, что процесс сертификации может быть завершен до конца 2019 года.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Котировки акций Boeing упали по итогам торгов в понедельник на 4,3%. Капитализация авиастроительной компании с начала текущего года выросла чуть более чем на 1% и составляет сейчас около 192,3 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
13:24
Минюст США согласовал сделку по продаже IPSCO Tubulars
12:59
За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев
12:37
Зеленский предложил снизить норму концентрации земли в 20 раз
12:03
Оператор ГТС Украины получил одобрение ЕС
11:51
Нацбанк оценил, что будет с банками при новом кризисе
11:30
Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту
11:28
Fiat Chrysler и PSA подписали соглашение о слиянии
10:52
Из-за посредника Evraz не получил разрешение на экспорт через Украину
10:50
Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков
10:21
За 9 месяцев Ferrexpo инвестировала 4,5 млрд грн. в развитие ГОКов
09:57
СБУ против продажи египетских активов Нафтогаза
09:33
Индийские производители алюминия требуют увеличения пошлин
09:24
ЕС покритиковал Украину за запрет экспорта леса-кругляка
08:58
В США назвали запоздалым решение по Севпотоку-2
08:04
На мировом рынке никеля зафиксирован дефицит в 40 тыс. тонн
17.12.19
17:51
Thyssenkrupp хочет стать поставщиком для Tesla
17:09
Fitch прогнозирует негативный 2020 год для металлургов ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!