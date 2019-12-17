Принятие законопроекта №2426 позитивно повлияет на рынок металлолома Принятие законопроекта №2426 позитивно повлияет на рынок металлолома. Такое мнение высказал президентом Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Владимир Бублей в интервью изданию УАпром.



"Во-первых, он убирает в законе "О металлоломе" коллизии, которые было невозможно выполнять. Например, разделение лома на промышленный и бытовой, которое есть, но перечня такого лома нет. Во-вторых, во время турборежима 2014 года Верховная Рада отменила лицензии законом "О лицензировании". А акты обследования остались, так как не промониторили все действующее законодательство. И масса других коллизий", – сказал он.



В.Бублей также отметил, что сегодня нет запрета на приемку металлолома у физических лиц и расчет с ними. "Мы принимаем лом, оформляем это актами. Но в законе "О металлоломе" есть запрет на получение денег в кассах банка на закупку лома. Мы это хотим изменить законопроектом №2426. Убрать слово наличный расчет, а сказать, что хотим рассчитываться, получая средства для закупки в кассах банка с расчетных счетов ломозаготовительного предприятия", – добавил он.



Президент "УАвтормета" обратил внимание на то, что из всех видов вторсырья подобные ограничения действуют только на металлолом. "Наши коллеги из ассоциации "Укрвторма" давно подметили эту сложность, – отметил В.Бублей. – В их пунктах принимают 5 видов вторсырья. За четыре из них можно заплатить наличкой. А для приемки металлолома нужно запросить номер карточки, чтобы приемщик перечислил со своего расчетного счета. Маразм".



Он также отметил, что после принятия законопроекта крупные игроки смогут развивать сеть приемных пунктов, а пунктам приемки станет проще решать разные вопросы с проверяющими органами. Также компании смогут легально получать деньги в кассе банка и отчитываться за них. Появятся ломозаготовители, которые себя будут брать ответственность и будут идентифицированы.



"После того как вступят в силу все правки, мы будем предлагать нашим постоянным поставщикам, чтобы они работали с нами по трудовым соглашениям. Таким образом они смогут официально получать от нас деньги, сдавать потом отчет. Это будет первый шаг к тому, чтобы человек, который занимается сбором лома, совершенно спокойно ехал по городу с деньгами или сырьем. А не трясся при виде каждого куста, за которым может прятаться представитель проверяющего органа, чтобы попытаться тебя "обилетить", – резюмировал В.Бублей.



Напомним, что законопроект №2426 был зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября 2019 года и одобрен комитетом по вопросам экономического развития 4 декабря. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.



МинПром



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