Иранский выпуск проката вырос на 7%

Металлургические предприятия Ирана за 8 мес. текущего года по местному календарю (с 21 марта по 22 ноября) увеличили выпуск стальных слябов и блюмов на 5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 17,424 млн т.

Выпуск готового стального проката повысился на 7%, до 13,556 млн т, по данным Иранской ассоциации производителей стали.

Выпуск губчатого прямовосстановленного железа вырос также на 7%, до 18,552 млн т. Напомним, по итогам 7 мес. по местному календарю стальной экспорт из Ирана вырос на 8%, до 4,05 млн т.

Как сообщалось ранее, годовая выплавка сырой стали в Иране за текущий год по местному календарю (заканчивается 19 марта 2020 г.) должна возрасти на 3 млн т, до 28 млн т.

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