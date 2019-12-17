Nevada Copper запустила новый медный рудник

Американская компания Nevada Copper сообщила о вводе в эксплуатацию медного рудника Pumpkin Hollow в штате Невада. Это первый новый производитель меди в США за последнее десятилетие.
Как отмечает компания, от принятия решения о строительстве до ввода в строй предприятия прошло всего 16 месяцев. Первая партия концентрата должна быть отгружена сразу после Нового года, а вывод шахты на проектную мощность запланирован на первую половину 2020 г.
В дальнейшем предусматривается проведение открытой разработки месторождения, что позволит продлить срок функционирования предприятия до 23 лет.
Предполагается, что после выхода на полную мощность Pumpkin Hollow будет выдавать до 130 тыс. т меди в концентрате, 45 тыс. унций золота и 1,1 млн унций серебра в год. По оценкам Fitch Solutions, благодаря его запуску добыча меди в США возрастет в 2020 г. на 2%.