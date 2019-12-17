Принятие законопроекта №2426 снизит коррупцию при заготовке металлолома Принятие законопроекта №2426 об обелении рынка металлолома приведет к снижению коррупционной составляющей при заготовке данного вида сырья. Такое мнение высказал президентом Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Владимир Бублей в интервью изданию УАпром.



"Вряд ли коррупционная составляющая куда-то исчезнет в один момент. Можно вспомнить крепостное право, которое по документам отменили в 1861 году. Но процессы продолжались еще порядка 20 лет! Но если будет меньше формальных поводов, по которым можно прицепиться, то коррупционная составляющая снизится. Не завтра, так послезавтра", – сказал он.



В.Бублей отметил, что на низовом уровне из-за всех коллизий, которые сейчас есть и которые предполагается ликвидировать законопроектом №2426, заготовка ведется практически нелегально.



"На определенном этапе собранный в "гаражах" лом легализируется через юридические лица, которые специально создаются для этого. И долго не "живут". Поэтому пока лом доходит до металлургических предприятий, их уже невозможно проверить. Таким образом, проверяющие пытаются признать все сделки по поставке сырья на завод фиктивными, отменить их и показать, что ты ничего не тратил. Но лом-то физически потреблен, сталь выплавлена!" – рассказал он.



Напомним, что законопроект №2426 был зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября 2019 года и был одобрен комитетом по вопросам экономического развития 4 декабря. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.



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