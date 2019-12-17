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У Миттала в ЕС сократят парниковые выбросы на 30%

17.12.19 11:21
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Горно-металлургический концерн ArcelorMittal планирует к 2030 г. сократить эмиссию углекислого газа на своих европейских металлургических заводах на 30% по сравнению с текущим уровнем. 

Об этом говорится в заявлении концерна. Климатическая программа ArcelorMittal состоит из трех основных пунктов. Компания будет замещать коксующийся уголь водородом, полученным с использованием возобновляемой энергии солнечных и ветровых электростанций. 

ArcelorMittal собирается использовать климатически нейтральные источники углерода, включая биомассу. Компания также будет улавливать углекислый газ, образующийся при выплавке чугуна и использовать в других производственных процессов. 

В частности, на заводе в бельгийском Генте компания строит установку, которая будет использовать углекислый газ для получения этилового спирта. Ее планируется ввести в строй уже в 2020 г. Стоимость проекта 120 млн евро.

Во французском Дюнкерке ArcelorMittal запустила пилотный проект установки по преобразования углекислого газа в синтез-газ, который потом можно снова сжигать. 

В 2021 г. на одном из предприятий компании также будет внедрена экспериментальная технология улавливания до 500 кг/ч углекислого газа при конвертерной плавке стали. 

При этом компания подтвердила, что всецело поддерживает идею о введении в ЕС углеродных тарифов, так как сталь, полученная с помощью климатически нейтральных процессов, будет на 35-100% дороже обычной. 

МинПром

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