У Миттала в ЕС сократят парниковые выбросы на 30%

Горно-металлургический концерн ArcelorMittal планирует к 2030 г. сократить эмиссию углекислого газа на своих европейских металлургических заводах на 30% по сравнению с текущим уровнем.

Об этом говорится в заявлении концерна. Климатическая программа ArcelorMittal состоит из трех основных пунктов. Компания будет замещать коксующийся уголь водородом, полученным с использованием возобновляемой энергии солнечных и ветровых электростанций.

ArcelorMittal собирается использовать климатически нейтральные источники углерода, включая биомассу. Компания также будет улавливать углекислый газ, образующийся при выплавке чугуна и использовать в других производственных процессов.

В частности, на заводе в бельгийском Генте компания строит установку, которая будет использовать углекислый газ для получения этилового спирта. Ее планируется ввести в строй уже в 2020 г. Стоимость проекта 120 млн евро.



Во французском Дюнкерке ArcelorMittal запустила пилотный проект установки по преобразования углекислого газа в синтез-газ, который потом можно снова сжигать.

В 2021 г. на одном из предприятий компании также будет внедрена экспериментальная технология улавливания до 500 кг/ч углекислого газа при конвертерной плавке стали.

При этом компания подтвердила, что всецело поддерживает идею о введении в ЕС углеродных тарифов, так как сталь, полученная с помощью климатически нейтральных процессов, будет на 35-100% дороже обычной.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...