Украинцам могут упростить использование ID-паспортов

Ключевая претензия украинцев к пластиковым внутренним паспортам касается справки о регистрации. Об этом сообщил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью Европейской правде.

"Эта "бумажка" – беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть!" – заявил он.

Проблема может быть урегулирована в следующем году путем изменения системы регистрации, отметил глава миграционного ведомства.

"В прошлом году был проект закона №9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении", – заявил М.Соколюк.

По его словам, идея власти в этом вопросе заключается в том, чтобы "бумажек не было ни одной, и чтобы банки не требовали справку о присвоении налогового номера".

"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его", – пояснил чиновник.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...