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Украинцам могут упростить использование ID-паспортов

17.12.19 10:57
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Ключевая претензия украинцев к пластиковым внутренним паспортам касается справки о регистрации. Об этом сообщил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью Европейской правде. 

"Эта "бумажка" – беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть!" – заявил он. 

Проблема может быть урегулирована в следующем году путем изменения системы регистрации, отметил глава миграционного ведомства. 

"В прошлом году был проект закона №9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении", – заявил М.Соколюк. 

По его словам, идея власти в этом вопросе заключается в том, чтобы "бумажек не было ни одной, и чтобы банки не требовали справку о присвоении налогового номера". 

"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его", – пояснил чиновник. 

МинПром

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