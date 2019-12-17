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Милованов подсчитал, насколько упадет промышленность по итогам года

17.12.19 10:19
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Падение промышленности в октябре составило 5%, в годовом измерении ожидается падение в 0,6%, по данным Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. 

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в соцсети. "Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия", – отметил он. 

По мнению министра, есть объективные причины для снижения промпроизводства. 

"Какие причины спада? "Укрметпром" пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на "УЗ", а также ревальвации гривны. Что с этим делать? Ревальвация гривны может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине", – заявил он. 

Тарифы тоже будут продолжать расти, по словам министра. "Но проблемы инфраструктуры, особенно с "УЗ", можно и нужно решать. В то же время рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие", – подчеркнул Т.Милованов. 

МинПром

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