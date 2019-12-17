Процентную ставку по кредиту для Norsk Hydro привязали к выбросам Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro заключила соглашение о пятилетней мультивалютной кредитной линии на 1,6 млрд долл. на необычных условиях. Процентная ставка будет варьироваться в зависимости от того, как компания снижает выбросы углекислого газа.



Приверженность Европейской комиссии жесткой климатической политике, концепция которой была недавно обнародована, заставляет европейских металлургов модифицировать свой бизнес в соответствии с новой "генеральной линией". Norsk Hydro взяла на себя обязательство до конца 2025 г. уменьшить эмиссию углекислого газа на 10% (именно ход его исполнения будет определять кредитную ставку), а до конца 2030 г. – на 30%.



Климатическую инициативу Norsk Hydro поддержала группа европейских банков, которые открыли компании кредитную линию на таких условиях. Операция осуществлялась под руководством норвежского DNB Bank, бельгийского подразделения нидерландской банковской группы ING и шведского Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).



Кредитная линия открыта для обеспечения текущего бизнеса компании и должна заменить предыдущую линию на 1,7 млрд долл., срок действия которой истек в текущем году.



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