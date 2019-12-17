Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Процентную ставку по кредиту для Norsk Hydro привязали к выбросам

17.12.19 09:56 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro заключила соглашение о пятилетней мультивалютной кредитной линии на 1,6 млрд долл. на необычных условиях. Процентная ставка будет варьироваться в зависимости от того, как компания снижает выбросы углекислого газа.

Приверженность Европейской комиссии жесткой климатической политике, концепция которой была недавно обнародована, заставляет европейских металлургов модифицировать свой бизнес в соответствии с новой "генеральной линией". Norsk Hydro взяла на себя обязательство до конца 2025 г. уменьшить эмиссию углекислого газа на 10% (именно ход его исполнения будет определять кредитную ставку), а до конца 2030 г. – на 30%.

Климатическую инициативу Norsk Hydro поддержала группа европейских банков, которые открыли компании кредитную линию на таких условиях. Операция осуществлялась под руководством норвежского DNB Bank, бельгийского подразделения нидерландской банковской группы ING и шведского Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Кредитная линия открыта для обеспечения текущего бизнеса компании и должна заменить предыдущую линию на 1,7 млрд долл., срок действия которой истек в текущем году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
13:24
Минюст США согласовал сделку по продаже IPSCO Tubulars
12:59
За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев
12:37
Зеленский предложил снизить норму концентрации земли в 20 раз
12:03
Оператор ГТС Украины получил одобрение ЕС
11:51
Нацбанк оценил, что будет с банками при новом кризисе
11:30
Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту
11:28
Fiat Chrysler и PSA подписали соглашение о слиянии
10:52
Из-за посредника Evraz не получил разрешение на экспорт через Украину
10:50
Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков
10:21
За 9 месяцев Ferrexpo инвестировала 4,5 млрд грн. в развитие ГОКов
09:57
СБУ против продажи египетских активов Нафтогаза
09:33
Индийские производители алюминия требуют увеличения пошлин
09:24
ЕС покритиковал Украину за запрет экспорта леса-кругляка
08:58
В США назвали запоздалым решение по Севпотоку-2
08:04
На мировом рынке никеля зафиксирован дефицит в 40 тыс. тонн
17.12.19
17:51
Thyssenkrupp хочет стать поставщиком для Tesla
17:09
Fitch прогнозирует негативный 2020 год для металлургов ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!