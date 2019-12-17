Бензин и дизель на заправках продолжат дешеветь По мнению экспертов рынка, цены на бензин и дизельное топливо на украинских заправках продолжат снижение. Об этом пишет газета "Сегодня".



"Цены ожидаемо снижаются, сохраняя потенциал для дальнейшего падения. Основная причина – продолжающееся усиление курса гривни. Сыграли свою роль и консультации с министром экономики Тимофеем Миловановым и премьером Алексеем Гончаруком, в ходе которых участники рынка донесли информацию об угрожающих масштабах теневого рынка. Именно с ним связаны трансформации в ценах. Объемы продаж перемещаются из цивилизованного сектора в нелегальный, в связи с чем легальным операторам для сохранения бизнеса необходимо увеличивать наценку. Премьер-министр пообещал создать межведомственную рабочую группу для решения этого вопроса", – считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.



По его прогнозам, в декабре еще есть потенциал снижения цен на бензин и дизтопливо на 1 гривню на литре. То есть к Новому году можно ожидать, что цена бензина А-92 может опуститься даже до 26,5 грн./л, А-95 – до 27,5 грн./л, дизтоплива – до 26,8 грн./л.



Подорожание автогаза должно, как минимум, замедлиться. Причина – возобновятся еженедельные аукционы по продаже сжиженного газа украинского производства. Из-за бюрократических проволочек, вызванных передачей ответственности за их организацию от Минэкономразвития к Минэкоэнерго, не состоялись три плановых аукциона – 27 ноября, 5 и 12 декабря. В итоге рынок недополучил около 9 тыс. т сжиженного газа (примерно 6% ежемесячного потребления). Теперь ситуация должна улучшиться.



МинПром



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