Расходы еврометаллургов могут резко возрасти из-за экологии

Ассоциация европейских стальных производителей Eurofer приветствует принятие Еврокомиссией концепции European Green Deal по переходу на безуглеродную металлургию. Об этом говорится в опубликованном комментарии ассоциации.

Вместе с тем, по расчетам Eurofer, затраты на получение "зеленой" стали (без выбросов парниковых газов) будут на 35-100% больше, чем при использовании нынешних технологий.

В связи с этим Eurofer поддерживает предложение Еврокомиссии о введении углеродных тарифов на импорт стальной продукции.

По мнению ассоциации, такие защитные меры должны оградить европейскую металлургию от конкуренции со стороны стран, которые не проводят последовательную климатическую политику.

Для металлургической промышленности переход на безуглеродные технологии приведет к увеличению потребления электроэнергии до 400 ТВт-ч в год (для сравнения, в 2018 г. вся Германия использовала около 55,6 ТВт-ч). Из них 234 ТВт-ч будет уходить на выработку 5,5 млн т водорода, который заменит кокс при выплавке чугуна.

Как заявил Геерт ван Пулвоорде, генеральный директор ArcelorMittal Europe Flat Products, при этом крайне важно, чтобы не возникало углеродных "утечек", т.е. чтобы производственные мощности, выделяющие при работе углекислый раз, не переносились за пределы ЕС, а переходили на безуглеродные принципы.

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