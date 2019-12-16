В Турции дорожает катанка

Отпускные цены на проволочную катанку турецкого производства выросли до 475-485 долл./т по сравнению с 460-470 долл. на прошлой неделе.

На некоторых заводах материал доступен только по более высокой цене, до 500 долл./т. Турецкие производители катанки увеличили свои котировки, поскольку цены на импортируемый в страну металлолом продолжают расти.

Вместе с тем на прошлой неделе не было слышно о новых продажах катанки в больших количествах, заказы на небольшие партии были заключены с покупателями в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке по цене 460-470 долл./т в зависимости от объема материала.

Как сообщалось ранее, металлургические предприятия Турции в октябре снизили импорт стального лома на 33% по сравнению с предыдущим месяцем и также на 33% – с октябрем 2018 г., до 1,2 млн т. Показатель в денежном эквиваленте снизился на 37,2% к сентябрю и на 43,4% на годовой основе, до 318 млн долл., по данным Института статистики Турции TÜİK.



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