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В Турции дорожает катанка
16.12.19 17:13
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Отпускные цены на проволочную катанку турецкого производства выросли до 475-485 долл./т по сравнению с 460-470 долл. на прошлой неделе.
На некоторых заводах материал доступен только по более высокой цене, до 500 долл./т. Турецкие производители катанки увеличили свои котировки, поскольку цены на импортируемый в страну металлолом продолжают расти.
Вместе с тем на прошлой неделе не было слышно о новых продажах катанки в больших количествах, заказы на небольшие партии были заключены с покупателями в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке по цене 460-470 долл./т в зависимости от объема материала.
Как сообщалось ранее, металлургические предприятия Турции в октябре снизили импорт стального лома на 33% по сравнению с предыдущим месяцем и также на 33% – с октябрем 2018 г., до 1,2 млн т. Показатель в денежном эквиваленте снизился на 37,2% к сентябрю и на 43,4% на годовой основе, до 318 млн долл., по данным Института статистики Турции TÜİK.
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