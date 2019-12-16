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В Украине дешевеют бензин и дизтопливо
16.12.19 16:45
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Операторы сетей автозаправочных станций с 13 по 16 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 коп./л, по данным консалтинговой компании UPECO.
На АЗС Shell в Киеве бензины подешевели на 40 коп., а дизельное топливо – на 20 коп., до 27,79 грн./л для бензина А-92, до 29,39 грн./л для А-95, до 31,89 грн./л для А-95 Премиум, ДТ – до 28,69 грн./л, ДТ Премиум – до 31,19 грн./л.
На станциях SOCAR бензин подешевел на 20-50 коп./л, в т.ч. А-92 до 29,29 грн./л, А-95 – до 30,49 грн./л. В сети Glusco бензин А-92 и А-95 подешевел на 20 коп./л, до 27,25 грн./л и 28,25 грн./л.
На столичных АЗС сети AMIC цена на А-92 снизилась до 27,19 грн./л, на А-95 – до 28,19 грн./л. Таким образом, по состоянию на 16 декабря средняя стоимость бензина А-92 на АЗС в Украине составляет 27,21 грн./л, А-95 – 28,32 грн./л, ДТ – 27,63 грн./л.
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