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S&P улучшило прогноз для НЛМК
16.12.19 16:17
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Агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга группы Новолипецкого металлургического комбината со "стабильного" до "позитивного".
Сам рейтинг остался на отметке BBB-, что соответствует инвестиционному уровню, говорится в сообщении НЛМК. Агентство отмечает высокую конкурентоспособность НЛМК по себестоимости среди мировых производителей.
Выручка группы за 2018 г. составила 12 млрд долл., показатель EBITDA – 3,6 млрд долл. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Кроме S&P, НЛМК имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s и Fitch.
Активы группы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали превышают 17 млн т в год. Как сообщалось ранее, НЛМК намерен увеличить поставки плоского проката автомобильным транспортом по России с 4% по итогам 2018 г. до 22% в 2022 г.
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