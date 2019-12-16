Запасы руды в портах КНР продолжают падать

Общие запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 13 декабря снизились на 170 тыс. т относительно предыдущей недели, до 113,33 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.

По сравнению с той же датой 2018 г. показатель сократился на 14,1 млн т. Среднесуточная отгрузка железной руды из 35 китайских портов за отчетную неделю выросла на 54 тыс. т по сравнению с неделей ранее, до 2,94 млн т.

Напомним, импорт железной руды в Китай за ноябрь снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 90,65 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.

По сравнению с ноябрем 2018 г. показатель вырос на 5,1%. Запасы импортной железной руды в китайских портах к концу ноября сократились до 129,4 млн т, впервые в этом году зафиксировав падение на годовой основе.

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