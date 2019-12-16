Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запасы руды в портах КНР продолжают падать

16.12.19 15:53
печать
размер текста:

Общие запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 13 декабря снизились на 170 тыс. т относительно предыдущей недели, до 113,33 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР. 

По сравнению с той же датой 2018 г. показатель сократился на 14,1 млн т. Среднесуточная отгрузка железной руды из 35 китайских портов за отчетную неделю выросла на 54 тыс. т по сравнению с неделей ранее, до 2,94 млн т. 

Напомним, импорт железной руды в Китай за ноябрь снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 90,65 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР. 

По сравнению с ноябрем 2018 г. показатель вырос на 5,1%. Запасы импортной железной руды в китайских портах к концу ноября сократились до 129,4 млн т, впервые в этом году зафиксировав падение на годовой основе. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Ноябрьский импорт руды в Китай вырос на 5%
10.12.2019
Импорт железной руды в Китай за ноябрь снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 90,65 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.
Запасы руды в портах КНР снизились на 670 тыс. т
06.12.2019
Запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 6 декабря снизились на 670 тыс. т. относительно предыдущей недели, до 113,5 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.
Китай наращивает морской импорт руды
05.12.2019
За период с 24 по 30 ноября 2019 г. в крупные порты Китая прибыло 110 судов с 16,08 млн т железной руды, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co.
Поставки руды в порты Китая возросли
22.11.2019
Поставки железной руды в крупные морские порты Китая с 10 по 16 ноября возросли на 1,27 млн т по сравнению с предыдущей неделей, до 22,06 млн т, по данным Shanghai Metals Market Information&Technology Co., Ltd.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
13:24
Минюст США согласовал сделку по продаже IPSCO Tubulars
12:59
За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев
12:37
Зеленский предложил снизить норму концентрации земли в 20 раз
12:03
Оператор ГТС Украины получил одобрение ЕС
11:51
Нацбанк оценил, что будет с банками при новом кризисе
11:30
Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту
11:28
Fiat Chrysler и PSA подписали соглашение о слиянии
10:52
Из-за посредника Evraz не получил разрешение на экспорт через Украину
10:50
Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков
10:21
За 9 месяцев Ferrexpo инвестировала 4,5 млрд грн. в развитие ГОКов
09:57
СБУ против продажи египетских активов Нафтогаза
09:33
Индийские производители алюминия требуют увеличения пошлин
09:24
ЕС покритиковал Украину за запрет экспорта леса-кругляка
08:58
В США назвали запоздалым решение по Севпотоку-2
08:04
На мировом рынке никеля зафиксирован дефицит в 40 тыс. тонн
17.12.19
17:51
Thyssenkrupp хочет стать поставщиком для Tesla
17:09
Fitch прогнозирует негативный 2020 год для металлургов ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!