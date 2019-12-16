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Украинцы лидируют по числу заробитчан в Эстонии

16.12.19 15:17
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Украинцы в Эстонии составляют самую большую группу трудовых мигрантов, в этом году нашим гражданам было выдано 24 318 разрешений на временную работу. 

Об этом сообщает ERR. На втором месте по количеству официально работающих трудовых мигрантов с большим отставанием идет Беларусь – 1823. Далее следуют Россия – 1326, Молдова – 1191, Узбекистан – 706 и Грузия – 433. 

При этом 2019 г. побил рекорд по количеству трудовых мигрантов в Эстонии: летом Министерство внутренних дел прогнозировало, что число таких работников к концу года составит 25-30 тыс. чел., однако уже к концу ноября количество превысило 32 тыс. 

Кроме зарегистрированных работников, в Эстонии есть и иностранцы, работающие нелегально, число которых МВД оценивает в 1-5 тыс. чел., а также люди, которые работают в Эстонии по выданной в Польше долгосрочной визе. 

По оценке Банка Эстонии, около трети роста национальной экономики в этом году связано с использованием иностранной рабочей силы. 

При этом с иностранными трудовыми мигрантами часто используются полузаконные схемы, потери от которых несут как сами мигранты, работающие в Эстонии до 300 ч. в мес. за невысокую зарплату и рискующие не получить обещанные им деньги, так и госбюджет в виде недополученных налогов на 16 млн евро. 

МинПром

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