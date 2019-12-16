ArcelorMittal завершила сделку по приобретению Essar Steel Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal объявила о завершении сделки по приобретению Essar Steel и одновременном создании совместного предприятия с Nippon Steel под названием ArcelorMittal Nippon Steel India Limited ("AM/NS India"), которое будет владеть и управлять ESIL.



ArcelorMittal получила 60% акций AM/NS India, а Nippon Steel – остальное.



Адитья Миттал, президент и финансовый директор ArcelorMittal, назначен председателем AM/NS India, а Дилип Ооммен назначен генеральным директором AM/NS India, говорится в сообщении компаний.



AM/NS India будет производить листовую сталь, плиты и стальные трубы на своем интегрированном сталелитейном заводе с номинальной мощностью производства в 9,6 млн тонн стали в год в Индии, на одном из самых быстрорастущих рынков металлопроката в мире.



"Приобретение Essar Steel является важным стратегическим шагом для ArcelorMittal. Индия долгое время считалась привлекательным рынком для нашей компании, и мы более десяти лет искали подходящие возможности для создания значимого производственного присутствия в стране", – заявил глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.



В перспективе, AM/NS India намерена увеличить отгрузку готовой стали до 12-15 млн тонн в год за счет добавления новых металлургических активов в Индии, говорится в сообщении.



"Essar Steel располагает качественными мощностями, которые обеспечивают нам немедленные и существенные производственные мощности, и мы также получаем отличную платформу для дальнейшего роста, как по объему, так и по качеству продукции", – прокомментировал сделку А.Миттал.



МинПром



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