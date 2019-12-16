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В ЕС оценили потери бюджета от Brexit

16.12.19 14:57 , Интерфакс-Украина
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Потери европейского бюджета в связи с выходом Великобритании из Европейского союза составят 50-60 млрд евро, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе.

"Мы подготовили бюджет с учетом того, что, когда Великобритания покинет ЕС, сократится его доходная часть. Общий эффект выхода Великобритании составит примерно 50-60 млрд евро, тогда как общий бюджет на семь лет составляет 1080 млрд евро", – сказал Я.Луото на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.

По его словам, общий эффект будет не слишком значительным в сравнении с величиной экономики Великобритании.

"Предлагаемый объем бюджета на 2021-2027 годы примерно тот же, что и на предыдущие семь лет, даже предполагается незначительное увеличение, можно сказать, что мы справляемся с выходом Великобритании. Однако все зависит от отношений в будущем и того, какое торговое соглашение будет заключено", – добавил заместитель госсекретаря.

По его словам, информация о том, что по итогам последних выборов консерваторы получают абсолютное большинство в Великобритании, вызвала в Евросоюзе облегчение.

"Наконец-то мы понимаем, куда движемся, что Brexit состоится в конце января следующего года, что не будет дальнейших переговоров по отсрочке", – сказал Я.Луото.

Он отметил, что в ходе председательства Финляндии в ЕС началась подготовка к переговорам, которые начнутся в начале следующего года, предположительно 1 февраля, о будущем отношений Великобритании и ЕС.

"Несмотря на выход Великобритании, мы понимаем, что существует необходимость сохранить очень близкие отношения, в том числе в торговле, вопросах безопасности и обороны, соблюдения прав граждан как Великобритании, так и ЕС", – сказал он.

Досрочные парламентские выборы состоялись 12 декабря в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером 13 декабря, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы – только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.

МинПром

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