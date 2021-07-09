Результаты программы STEAM-CAMP: 500 преподавателей точных дисциплин создали занимательные уроки для школьников В Украине подвели итоги лидерской образовательной программы для преподавателей точных дисциплин в школах STEAM-CAMP. После обучения 500 учителей из Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья создали занимательные уроки по математике, физике, химии и информатике для школьников.



Программу реализуют Фонд развития Мариуполя, Запорожская платформа совместных действий, Криворожский фонд будущего при финансовой поддержке Группы Метинвест. Цель обучения – заинтересовать молодежь изучать технические науки и повысить качество их преподавания в школах для развития украинских городов. Организаторы проекта хотят, чтобы на технические направления в средних и высших учебных заведениях могли поступить все желающие, и для этого ставят задачу на треть по отношению к предыдущему году повысить средний балл ВНО по математике, физике и химии.



Какие результаты программы



Более 5 тысяч учеников в 200 школах уже в следующем году смогут изучать точные предметы по-новому. Все созданные учителями уроки будут размещены на специальной интернет-платформе, где педагоги смогут обмениваться своими наработками и применять их на практике.



Все это для того, чтобы выпускники школ могли показать хорошие результаты ВНО и поступить в вузы. Для тех учителей, чьи ученики смогут этого достичь, предусмотрена финансовая мотивация: за каждого ученика, который наберет больше 170 баллов на ВНО и поступит в вуз на техническую специальность, предусмотрена премия в размере 10 тысяч гривен.



К финалу STEAM-CAMP учителя разработали более 400 интегрированных уроков, в которых использовали все полученные во время обучения знания. Педагоги отмечают, что благодаря участию в программе получили ценную информацию и уже начали применять ее на практике, создавая инновационный учебный контент.



«Такие инициативы очень важны для организации образовательного процесса», - говорит преподаватель информатики в начальных классах Артем Дудка.



«Это грандиозный проект, который необходим не только для технических дисциплин, но и для других специальностей», - считает учитель физики и математики Сергей Аврахов.



«Мы видим, как преподаватели меняются, как меняется их подход, как они внедряют интегрированные уроки, которые становятся все более интересными для наших детей», - отмечает директор Департамента корпоративной культуры и развития персонала Группы Метинвест Лилия Ткаченко.



Вузы из Кривого Рога, Мариуполя и Запорожья ждут абитуриентов на более 20 специальностей в Криворожском национальном университете и Технологическом институте Государственного университета экономики и технологий, Приазовском государственном техническом университете, Запорожском национальном университете и Запорожской политехнике.



Как это было



Программа стартовала в феврале этого года в Кривом Роге и Мариуполе, а в апреле к ним присоединились учителя из Запорожья. Отбор в программу наиболее заинтересованных учителей проходил через видеотестирование и написание эссе. Обучение включало пять модулей: лидерство в образовании, современные методологии в обучении, диджитализацию, критическое мышление, работу с информацией и коммуникацию с учениками.



Участники программы разрабатывали идеальный STEAM-урок в группах. Затем их результаты оценивало компетентное жюри, чтобы в итоге ученики преподавателей-участников проекта смогли поступить на технические специальности в вузы.



Новые подходы в развитии STEAM-образования, в том числе его популяризация среди школьниц и женщин, в фокусе международного сообщества. В финале программы STEAM-CAMP учителей поздравили представители посольств Дании, Германии, Франции, Великобритании, представительство ЄС в Украине, глава офиса ООН в Украине, офис ООН Женщины в Украине, а также офис ОБСЕ в Мариуполе.



Какое лицо у науки



В рамках образовательной программы STEAM-CAMP в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье проходит выставка «Наука – это она». Это образовательный арт-проект, который реализует STEM is FEM при поддержке международных организаций ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).



Проект знакомит всех желающих с украинскими женщинами-учеными XX-XXI веков и опровергает мнение, что наука – не женское дело.



Портреты двенадцати удивительных украинок, которые изменили мир, призваны вдохновить современных школьниц совершенствоваться в точных науках и гордиться достижениями соотечественниц в технологиях и инновациях.

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