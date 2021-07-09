В Украине ждут рекордный урожай зерновых: как изменится цена хлеба В 2021 году, по прогнозам Министерства экономики, урожай зерновых будет лучше, чем прошлогодний. Более того, ожидается рекордный урожай за всю историю независимой Украины. "Апостроф" выяснял, как это повлияет на цену хлеба и других продуктов питания.



Самый большой урожай украинские аграрии собрали в 2019 году - тогда он составил 75 миллионов тонн. При этом в 2020 году показатели были существенно ниже – 65,4 миллиона тонн.



В 2021-м, считают в Минэкономики, наши аграрии установят новый рекорд. И даже если в этом году не буде собрано 75+ миллионов тонн, то урожай станет одним из лучших за 30 лет независимости.



В частности, ожидается очень неплохой урожай пшеницы – он может превысить 30 миллионов тонн. Для сравнения, в 2020 году он был около 25 миллионов тонн, а в 2019-м удалось собрать чуть более 28 миллионов тонн пшеницы.



Отметим, что показатели урожая зерновых влияют и на другие продукты питания. Например, на мясо, ведь в себестоимости продукции птицеводства корма в среднем занимают до 70%. Также урожайность зерна на 60% влияет на стоимость яйца – это цена комбикорма.



Бензин важнее



Можно ли ожидать, что хороший урожай будет способствовать снижению цен на всю линейку продуктов питания в Украине, которые очень сильно подорожали в конце прошлого и в начале нынешнего года из-за невысокого урожая?



Начнем, разумеется, с хлеба.



"Царь стола" постоянно дорожает в Украине, и нынешний год не стал исключением.



"Так, с начала 2021 года батон "Киевский" нарезной (500 граммов) подорожал на 1 гривну - с 18,94 до 19,94 гривен, хлеб пшеничный стоил 19,53 гривен, а сейчас цена колеблется в районе 22,95 гривен, хлеб ржаной украинский "Столичный" стоил 24,62 гривен, а сейчас стоит 29,75 гривен, лаваш "Кавказский" стоил 16,39 гривен , а сейчас его цена составляет 17,10 гривен", - рассказал "Апострофу" аналитик компании “Центр биржевых технологий” Максим Орыщак.



По мнению эксперта, до конца года инфляция в Украине должна несколько замедлиться, и на фоне более высокой урожайности темпы роста цен на хлеб также снизятся.



Но хороший урожай зерновых не приведет к удешевлению хлебобулочной продукции.



При этом на цены в большей мере будут влиять внешние факторы, в частности, мировые котировки нефти. Если в начале июля 2020 года баррель марки Brent стоил чуть более 43 долларов, то спустя год он торгуется по цене 77 долларов.



"Есть риск удорожания нефти в мире, что отразится на стоимости литра бензина. И, как следствие, это отразится на продуктах питания, - говорит Максим Орыщак. - Урожайность будет сдерживать темпы роста цен, однако на этапе сбора урожая и других звеньев в цепочке доставки товара потребителю фактор энергоресурсов, стоимости топлива станет определяющим в динамике цен".



Эксперт добавил, что другие продукты в Украине также остаются "во власти стоимости бензина". Если повысятся транспортные расходы, то цены на них также будут расти.



С оглядкой на мир



Но цены на нефть - не единственный внешний фактор, влияющий на цены продуктов питания в Украине.



Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не разделяет оптимизма Министерства экономики и считает, что урожай текущего года составит порядка 70 миллионов тонн (и 100 миллионов тонн вместе с масличными культурами). Он отметил, что наша страна в значительной степени зависит от экспорта аграрной продукции - и, как следствие, от цен на мировых рынках.



Для внутреннего потребления нашей стране вполне достаточно 20 миллионов тонн зерна, соответственно, на экспорт в нынешнем году уйдет 50 миллионов тонн (а то и больше, в зависимости от того, каким будет урожай).



Но производители зерна не станут продавать свою продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем на экспорт.



"Украина полностью зависит от мировой динамики цен на продовольствие. Если мы говорим о столь значительной доле экспорта, то понятно, что любая динамика изменения цен на мировом рынке автоматически приводит к изменению цен на внутреннем рынке", - сказал он "Апострофу".



В частности, за последний год кукуруза на мировых рынках подорожала вдвое, пшеница – на 35-40%, подсолнечное масло – на 55%.



"И на те же проценты цены растут у нас в стране", - подчеркнул эксперт.



Но какими будут цены на мировых рынках? Здесь трудно давать прогнозы.



"Например, в ноябре прошлого года на мировой рынок вышел Китай и начал скупать продовольствие для наполнения своих резервов. Никто этого не ожидал и не мог спрогнозировать", - рассказал эксперт.



Соответственно, так же сложно спрогнозировать цены в Украине.



"Хотя можно ожидать, что цена на хлеб, как росла, так и будет расти где-то на 1-1,5% в месяц, независимо от объемов урожая и динамики (мировых) цен", - отметил Пендзин.



То есть если для удобства округлить нынешнюю среднюю цену хлеба до 20 гривен, то нетрудно подсчитать, что до конца года она увеличится на 1-1,5 гривны.



Таким образом, мы может порадоваться хорошему урожаю, который ожидается в нынешнем году, и даже надеяться, что он установит новый рекорд. Ведь, чем больше урожай, тем больше зерна будет продано на экспорт, и тем больше иностранной валюты придет в страну. Но вот ждать снижения цен на хлеб и другие продукты питания не стоит.



Виктор Авдеенко



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