Рынок земли в Украине: два аспекта, о которых важно знать

В Украине заработал рынок земли. Теперь украинцы могут официально продавать свои участки. Раньше могли только сдавать исключительно в аренду.
Два важных аспекта:
Первый: продажа земли иностранцам. Вопрос традиционно повис в воздухе. Считаю, без референдума здесь не обойтись. Обещали – выполняйте.
Второй момент: назвать полноценным рынок земли в нынешнем виде можно лишь с большой натяжкой.
В первые шесть дней после запуска украинцы оформили чуть более 300 сделок. Правительство ожидало ажиотаж – получило недоверие и прогнозируемое выжидание. Людей тревожит, в первую очередь, крайне низкая стоимость земли. Никто не хочет продавать за бесценок.
Кроме того, непонятно, как с открытием рынка государство собирается выполнять норму закона о тех самых бесплатных двух гектарах, на которые имеют право все без исключения украинцы. Хотя, учитывая, что Кабмин ещё в апреле внес в Раду законопроект об отмене этого права, надеяться особо не на что.
Проблема рейдерства. Минюст еще в прошлом году подготовил рекомендации, как уберечься от рейдерских посягательств. Тем не менее, учитывая специфику правового поля, у людей остаются опасения – никто не хочет продавать землю по заниженным ценам, под давлением и угрозами. Правоохранительная система должна реагировать немедленно.
Есть и чисто технические моменты. К примеру, не все нотариусы подключены к системе геокадастра. Кроме того, по новым правилам нотариусы должны проверять по спецпроцедуре всех покупателей. Даже тех, кто покупает небольшой участок. От людей требуют доказывать происхождение своих денег, собирая всевозможные справки. То есть, вместо того, чтобы упросить процедуру, её усложняют.
По факту, уже через неделю после запуска рынка земли, мы начинаем «тушить пожар» изъянов и дефектов земельного законодательства. А ведь обо всех этих проблемах говорилось ещё на этапе принятия законопроекта. Обещали исправить – исправляйте.
Виктория Гриб, народный депутат Украины
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