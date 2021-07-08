Новые зеленые облигации ЕС могут быть интересны украинскому бизнесу В Европе продолжают внедрять инструменты для привлечения средств в экологические проекты, в том числе экомодернизацию и поддержку предприятий. Еврокомиссия опубликовала Стратегию устойчивого финансирования по борьбе с изменениями климата. Основной акцент в ней сделан на привлечении дополнительных средств путем выпуска зеленых облигаций в новом стандарте.



Власти Евросоюза считают, что новая Стратегия расширит существующие подходы к финансированию экопроектов для достижения климатических целей, повысит инвестиционную привлекательность зеленого перехода и обеспечит гарантии безопасности инвестиций.



Новый стандарт европейских зеленых облигаций (EBUGS) по сути регламентирует порядок использования компаниями и госорганами зеленых облигаций для привлечения средств на достижение целей Green Deal. Эмитенты получат надежный документ, подтверждающий их участие в финансировании зеленых проектов, а инвесторы смогут отследить, куда именно тратятся их средства.



В Украине за введение рынка "зеленых" облигаций отвечает Госэнерегоэффективности. Согласно существующей концепции, рынок планируется запустить в два этапа. На первом, в 2020-2021 гг, зеленые облигации должны быть запущены в оборот в качестве ценных бумаг. На втором, в 2021-2022 гг государство должно создать правовые условия и инфраструктуру для обращения на рынке других типов зеленых облигаций. Общий потенциал украинского рынка до 2030 года оценивается в 36 млрд долл.



К сожалению, из-за нерасторопности чиновников рынок зеленых облигаций в Украине так и не запущен. Нынешнее состояние дел можно оценить, как топтание на месте. Между тем украинский бизнес сегодня остро нуждается в средствах для проведения экомодернизации. К 2030 году наша страна обязалась снизить выбросы на 65% от показателей 1990 года. Стоимость такого зеленого перехода по предварительным оценкам составит 102 млрд евро.



Государство пока не спешит помогать нашему бизнесу. Поэтому для некоторых компаний новые зеленые облигации ЕС могут стать хорошим инструментом привлечения необходимых средств и формирования положительной "зеленой" репутации.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины



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