Декарбонизация: пропасть между властью и бизнесом Прочел интервью с главой Минэкологии Романом Абрамовским. Откровенно удивила оценка запланированного финансирования мероприятий по сокращению выбросов - 10 млрд евро ежегодно (!). При всем уважении к министру, эти цифры совсем оторваны от действительности. Так, за первое полугодие 2021 года на экологию из госбюджета было потрачено всего 1,53 млрд грн.



Возможно, в своих оценках Минэкологии рассчитывает на средства, которые Украина (возможно) получит по линии международной помощи. Но не стоит забывать: для международных финансовых институтов главным маяком является качество отношений страны с Международным валютным фондом. А здесь у нас большие проблемы: около года украинская власть не может согласовать условия для транша в размере 2,9 млрд долл.



В современной экономике сократить выбросы в промышленности, внедрить экотехнологии на производстве, перейти на электропечи и технологии RDI без инвестиций - невозможно. Для этого необходимо государственно-частное партнерство, то есть - деньги бизнеса и государства. В этом легко убедиться, проанализировав, сколько денег вложил в декаборнизацию ЕС. Но у нас здесь пока ноль: власть упорно не хочет принимать участие в экомодернизации национальной промышленности. А у бизнеса просто нет денег - в условиях затянувшегося кризиса промышленность продолжает выплачивать людям зарплаты. Возможности вкладывать миллиарды в модернизацию у нее нет. Тем не менее, необходимо отдать должное компаниям ГМК: за 2020 год они суммарно потратили на охрану окружающей среды почти 19 млрд грн. В том же году в госбюджете страны на экологию было заложено всего 16,1 млрд грн. То есть, одна лишь отрасль тратит на экологию больше, чем государство.



Поэтому власти необходимо создать условия и стимулы для бизнеса. Повышение налогов, запланированное в з/п №5600 – не вариант.



Согласно НОВ2, к 2030 году на декарбонизацию экономики Украины необходимо потратить 102 млрд евро. И снова вопрос: где взять такие деньги? Мы снова наступаем не те же грабли. Когда наши чиновники говорят о планах, все вроде бы хорошо. Но, когда вопрос касается, денег, конкретика исчезает. Бизнес до сих пор не может понять: государство является партнером по декарбонизации или просто наблюдателем и законодателем?



Чтобы перейти на новые экологические стандарты в промышленности Евросоюзу понадобились десятилетия и более 450 млрд евро инвестиций. Причем до 2030 года европейская промышленность получит от властей ЕС еще 800 млрд евро на внедрение экомодернизации. А у нас авторы з/п №4167 дают промышленникам не внедрение НДТМ 4-6 лет и нулевое государственное финансирование.



Слова министра о том, что "владельцы промышленных предприятий экономят на экомероприятиях и тормозят законопроект" отражают огромную пропасть, которая сегодня существует между властью и бизнесом. Первая всеми силами пытается избежать финансового участия в декарбонизации экономики. Второй всеми силами пытается выжить в условиях продолжающегося кризиса в экономике и сохранить конкурентные позиции на внешних рынках.



Сергей Магера, народный депутат Украины



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