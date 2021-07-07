Польша вымывает рабочую силу из Украины: чем это грозит Миллионы украинцев сегодня работают за рубежом, и все больше наших соотечественников решают остаться там навсегда. Правительство Польши прилагает усилия к тому, чтобы максимально стимулировать украинских заробитчан не возвращаться на родину. Что означает для Украины массовый выезд рабочей силы за границу и чем это обернется для экономики государства в будущем - разбирался "Апостроф".



Ищут 5 миллионов работников



В ближайшие годы Польша планирует значительно упростить трудоустройство иностранцев, а также принять меры для того, чтобы облегчить им адаптацию в стране на постоянной основе. В рамках национального плана реконструкции предполагается перевести выдачу разрешений на работу полностью в цифровой формат, значительно сократить формальности и время, необходимое для их оформления.



Кроме того, правительство страны декларирует заинтересованность в том, чтобы люди из других стран приезжали в Польшу не как временные рабочие, а на постоянное проживание и привозили с собой свои семьи.



"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приезжать в Польшу и начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы. Мы хотели бы предложить им, чтобы они также привезли свои семьи, чтобы они могли создавать наш ВВП вместе с нами", - сообщила заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек.



Стоит отметить, что бурное экономическое развитие, наблюдаемое в Польше в течение последних десятилетий, требует все больше рабочих рук. И обеспечить их можно, только привлекая работников из других стран.



"Несколько лет назад польские экономисты сформировали мнение о том, что стране до 2050 года необходимо привлечь как минимум 5 миллионов иммигрантов, которые не будут простыми работниками, а полностью адаптируются в стране. В противном случае Польша не сможет обеспечить устойчивое экономическое развитие. Именно поэтому Польша методически привлекает работников из разных стран, особое предпочтение отдавая соседям из Восточной Европы. Помимо Украины это Беларусь, Молдова, Армения, Грузия и Россия", - рассказал в комментарии "Апострофу" президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.



Берут и пожилых, и с семьями



Крупнейшим донором польского рынка труда уже много лет является Украина. Еще в 90-х годах сформировался значительный поток мигрантов в соседнюю страну. Сначала они использовались преимущественно как сезонные работники на малоквалифицированных работах - в сельском хозяйстве, на строительстве и тому подобное. Однако впоследствии все больше украинцев начали переходить в сферу обслуживания, промышленность и другие отрасли, которые нуждаются в более высокой профессиональной квалификации.



"Правительство Польши и работодатели в течение последних десятилетий прилагали достаточно много усилий для того, чтобы изменить поведенческие модели украинских трудовых мигрантов, стимулировать их оставаться в стране на постоянное жительство и перевозить туда свои семьи, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. - И все меры, принимаемые польским правительством в рамках новых программ, направлены на ту же цель - максимально способствовать адаптации украинских работников в Польше".



Причем, по словам эксперта, польский рынок труда проявляет гораздо больше гибкости, чем украинский, и гораздо эффективнее использует имеющиеся ресурсы.



"В Украине работодатели традиционно отдают предпочтение молодым работникам, а те, кому исполнилось 40 и более лет, считаются уже слишком старыми, - рассказывает Пашкина. - Польские же работодатели охотно берут людей даже старше 50 лет. Если человек - квалифицированный специалист и находится в хорошей физической форме, то какая, в конце концов, разница, какой возраст указан у него в паспорте".



Также в последние годы Польша заметно изменила свое отношение к семейному положению работников. Если раньше работодатели хотели иметь дело преимущественно с одинокими людьми или с кем-то одним из супругов, то теперь многие создают условия для переселения с семьями. Благодаря этому растет не только количество украинских работников в Польше, но и количество рожденных ими детей. Даже в 2020 году, когда поток мигрантов несколько сократился, таких детей появилось на 14% больше, чем в 2019 году.



Работу дадут, но любить не обещают



Впрочем, на пути трудовых мигрантов, переезжающих в поисках материального благополучия, присутствуют не только выгоды. Приезжим приходится сталкиваться с негативным отношением к себе из-за культурных, языковых и других различий.



К тому же, местные жители традиционно придерживаются мнения, что мигранты приезжают в их страну с целью отобрать их работу и зарплату.



О существовании таких настроений в Польше легко нередко рассказывают и сами работники.



"Оставшись в Украине без работы, я решил отправиться на заработки в Польшу, - рассказывает житель Мукачева Алексей. - Не зная языка, я смог устроиться только на малоквалифицированную работу - комплектовщиком на склад. Там мне и другим работникам из Украины сразу дали понять, что мы - люди второго сорта. Польские руководители относились к нам пренебрежительно, даже обращались не по имени, а номерам. Плата за работу была ниже, чем у польских работников, а рабочий день длился 12 часов. В конце концов, если вычесть расходы на жилье и питание, получилось, что заработок там такой же, как и в Украине - около 8 тысяч гривен в месяц. И при этом никакой медицинской помощи, никаких больничных... Поработав два месяца, я вернулся домой".



С дискриминацией могут столкнуться и квалифицированные специалисты. Молодая супружеская пара программистов из Киева, Павел и Светлана, работали в Люблине на фирме, занимающейся разработкой программного обеспечения для игровых автоматов.



"Через три года фирма должна была повысить нам зарплату и предоставить пакет медицинского страхования, - рассказывает Светлана. - Но за неделю до этого срока нас уволили. На мое требование объяснить причину мне вспомнили о какую-то ошибку, которую я допустила года полтора назад и которая тогда не вызвала никаких проблем. Так что теперь придется начинать все с начала".



И, как бы польские власти ни убеждали, что без иностранной рабочей силы не обойтись, на отношение поляков к мигрантам это влияет очень мало. Средства массовой информации почти ежедневно приносят сообщения о дискриминации, или даже физическом насилии в отношении украинских работников. Так что, собираясь на жительство за границу, кроме материальных факторов следует учитывать и то, что на новом месте придется находиться в ранге человека второго сорта.



Останемся без врачей?



Но, несмотря на это, миграционные настроения очень распространены среди украинцев. Как сообщил Василий Воскобойник, согласно социологическим опросам, проведенным группой "Рейтинг", 35% украинских граждан задумываются о работе за рубежом. Конечно, это не значит, что все они обязательно уедут. Так же, как и не означает, что те, кто уедет, обязательно останутся за рубежом навсегда. Ведь культурные различия, непрестижная работа и негативное отношение местного населения побуждают большинство мигрантов все же возвращаться на родину. По мнению эксперта, количество тех, кто останется навсегда, вряд ли превысит 20% выезжающих на работу.



Впрочем, все равно Украина сегодня несет необратимые потери трудоспособных людей, которые могли бы работать на развитие отечественной экономики. И, пока украинские граждане пополняют иностранные рынки труда, остается вопрос, каким образом такой отток рабочей силы отразится на нашей собственной стране. Ведь демографическая ситуация в Украине, прямо скажем, не слишком благоприятна.



"На данный момент Украина вошла в тренд сокращения населения, - говорит Василий Воскобойник. - По прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 3 миллиона человек. И это - без учета трудовой миграции. Такая ситуация ужасно отразится на состоянии украинской экономики . Через 10 лет возникнет дефицит работников даже на тех производствах, которые уже существуют, не говоря об экономическом развитии. Соответственно, некому будет платить налоги, наполнять Пенсионный фонд и т.д.".



Украинские работодатели уже начинают ощущать неприятные последствия оттока рабочей силы за границу. По словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, до карантина за рубежом работало от 7 до 9 миллионов наших соотечественников. Преимущественно это люди экономически наиболее эффективного возраста - 30-40 лет. И, что тревожит больше всего, уезжают узко квалифицированные специалисты, нехватка которых уже ощущается в Украине.



"С начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников, - заявил Анатолий Кинах в комментарии "Апострофу". - Еще почти 34 тысячи медработников, преимущественно пенсионного и предпенсионного возраста, уволились из-за пандемии коронавируса. Уже сейчас Украина испытывает кадровый голод. В прошлом году Минздрав Украины сообщал о нехватке как минимум 33 тысяч врачей. Невысокие зарплаты, отсутствие адекватных сложившимся условиям (нагрузка из-за пандемии коронавируса) выплат и т.д. приводят к трудовой миграции в этой сфере".



Кого приглашать нам



Единственный выход из этой ситуации - сделать Украину более привлекательным местом для жизни и работы. В первую очередь нужно сократить отток собственной рабочей силы, а затем, по мере экономического роста, задумываться и о привлечении кадров по примеру других государств.



"Украина должна строить собственную миграционную стратегию, чтобы привлекать работников из других стран, - считает Василий Воскобойник. - Правительство совместно с демографами должно разработать список стран, из которых мы хотели бы привлекать работников. Без этого мы не сможем обеспечить экономическое развитие и достаточное количество плательщиков налогов для поддержания социальных стандартов. А если вместо увеличения количества работников государство выберет путь повышения налогового давления на тех, кто остался, это станет дополнительным фактором для дальнейшего выдавливания трудоспособных людей из Украины".



Между тем, на данный момент государство практически устранилось от регулирования миграционных процессов. В настоящее время в Верховной Раде готовится законопроект о защите трудовых мигрантов, который изменит отношения с работниками, выезжающими за границу. Однако никаких мер в отношении людей, которые приезжают или могут приехать в Украину, государство не принимает.



И если когда-то в будущем Украина станет привлекательной страной для трудовой миграции, ей придется пройти через все проблемы, которые с этим связаны, и с которыми сталкиваются сегодня более развитые страны. Нам придется учиться сосуществовать с представителями других культур и религий, что не всегда просто, и нередко вызывает конфликтные ситуации.



"Украинцы являются мононацией, - говорит Татьяна Пашкина. - У нас практически нет опыта сосуществования с большими потоками мигрантов. Поэтому их появление в будущем может вызвать общественную напряженность и конфликты. И государство должно быть к этому готово".



Роберт Василь



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