Угольные регионы должны стать привлекательным местом для инвестиций Несколько важных акцентов по итогам заседания Координационного центра по трансформации угольных регионов.



Первое и самое важное: с сегодняшнего дня могу уверенно заявить, что проект трансформации угольных регионов стартовал официально! Финансирование планируется как на уровне правительства, так и за счет донорских организаций.



Второе: от того, насколько качественно проведем процесс, будет зависеть жизнь 800 тысяч украинцев, живущих в моногородах.



В планах Кабмина – охватить 24 громады, а это более 60 населенных пунктов.



Стартуем с восьми пилотных проектов, куда, кстати, в последний момент удалось включить Добропольскую громаду. Кроме Доброполья, в «пилот» попали в Донецкой области – Мирноградская и Торецкая громады, в Луганской – Горская и Лисичанская, в Днепропетровской – Николаевская, во Львовской – Нововолынская и Червоноградская громады.



Правительство Германии в рамках проекта Just transition готово поддержать два пилотных города – Червоноград и Мирноград. Из 60 миллионов евро, которые ФРГ выделяет Украине, 25 миллионов перечислят в мультидонорский фонд. Немцы, кстати, очень скрупулёзно намерены подойти к этому вопросу. А ми, создавая новые фонды, не должны забывать о созданных ранее. Это касается, в первую очередь, фонда энергоэффективности, который на данном этапе показал крайне низкую эффективность.



Третье: мы получили заверения о поддержке со стороны Мирового банка, Еврокомиссии, GIZ и донорских организаций. Это очень важно, поскольку в одиночку нам не справиться.



Главная цель – провести трансформацию таким образом, чтобы в угольных регионах со временем появились новые, конкурентоспособные предприятия. Для этого есть необходимая инфраструктура. Мы перенимаем лучший опыт стран, которые уже частично прошли этот путь. Угольные регионы должны стать привлекательным местом для инвестиций.



Виктория Гриб, народный депутат Украины



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