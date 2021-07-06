|
Принятие законопроекта № 5600 замедлит выход экономики из кризиса
06.07.21
печать
Во многих странах мира сегодня наблюдается экономический ренессанс. Для преодоления последствий пандемии правительства и центробанки совершили мощные финансовые интервенции. Бизнесу была предоставлена на только прямая поддержка, но также налоговые льготы и доступ к дешевым кредитам. Все это было делалось с одной целью – возобновить экономический рост, ведь только он гарантирует стабильное выполнение государством своих функций и обязательств перед гражданами.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
06.07.21, БізнесЦензор
05.07.21
05.07.21, Интерфакс-Украина
02.07.21
02.07.21
02.07.21
01.07.21
01.07.21
Предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс противоречат Национальной экономической стратегии
01.07.21
01.07.21, Деловая столица
29.06.21
29.06.21, Деловая столица
25.06.21
25.06.21
Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку ключевых отраслей, а не на их похороны
25.06.21, МинПром
24.06.21
18.06.21
17.06.21
16.06.21
15.06.21
14.06.21
11.06.21
10.06.21
09.06.21
08.06.21
07.06.21
04.06.21
03.06.21
02.06.21
31.05.21
28.05.21
27.05.21
25.05.21
20.05.21
19.05.21