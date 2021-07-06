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Принятие законопроекта № 5600 замедлит выход экономики из кризиса

06.07.21
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Во многих странах мира сегодня наблюдается экономический ренессанс. Для преодоления последствий пандемии правительства и центробанки совершили мощные финансовые интервенции. Бизнесу была предоставлена на только прямая поддержка, но также налоговые льготы и доступ к дешевым кредитам. Все это было делалось с одной целью – возобновить экономический рост, ведь только он гарантирует стабильное выполнение государством своих функций и обязательств перед гражданами.

В Украине помощь бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений, носила, скорее, символический характер. Со стороны правительства было много громких заявлений, но реальные объемы помощи оказались незначительными. А вот убытки, напротив, были масштабными и болезненными. В течение последних 15 месяцев 2020-2021 гг украинские предприятия потерпели убытков на сумму около 400 млрд грн. Многие компании обанкротились или потеряли рыночные позиции, оказавшись не в силах самостоятельно справиться с последствиями пандемии.

Что делать в такой ситуации правительству? Правильный ответ – помогать бизнесу встать на ноги. Понимаю, что ситуация с дефицитом госбюджета, превысившим 300 млрд грн, тяжелая. Мы не можем себе позволить масштабные финансовые вливания, как некоторые западные страны. Однако у правительства в арсенале есть множество других инструментов, которые смогут помочь предпринимателям преодолеть последствия длительного карантина и двух локдаунов. Применить их – вопрос политической воли и государственной экономической политики.

Что же сделала украинская власть? Подготовила и начала продвигать законопроект № 5600, который значительно повышает налоги для многих отраслей экономики. Поднимать налоги в период продолжающегося в экономике кризиса сродни, если вы начнете рубить ветку, на которой сидите. Авторы документа хотят рассчитывают получить дополнительно в бюджет 50 млрд грн. Но эта сума может оказаться последним приростом налоговых поступлений.

Оказавшись под усиленным налоговым прессингом, часть бизнеса неизбежно уйдет в тень, другая часть начнет активно использовать различные легальные инструменты минимизации налогов. Кто-то будет вынужден свернуть часть производства или отказаться от реализации инвестиционных планов. Суммарный эффект от такого поведения бизнеса экономика ощутит к концу 2022 года. Снижение деловой активности, падение объемов налоговых поступлений и рост безработицы только усугубят общий кризис в экономике.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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