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Допустить экокатастрофу на Донбассе равноценно преступлению против народа Украины

02.07.21
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В Кабмине заговорили об экологической катастрофе на Донбассе, мол, на неподконтрольных территориях затоплены десятки шахт, под угрозой – источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Я откровенно удивлена, почему этот вопрос возник только сегодня. Мы с коллегами кричим о проблеме уже не первый год! Я лично поднимала этот вопрос десятки раз.

То, что экологическая «бомба» на Донбассе рано или поздно рванет, было понятно уже давно. Но кое-кто делал вид, что проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Мы вопим, что Донбасс – это Украина, но реально ничего не делаем, чтобы вернуть людей и территории. Мы вводили экономические, гуманитарные, торговые блокады, всячески отгораживались.

Сейчас, когда замаячила угроза экокатастрофы, когда почти миллион людей может остаться без доступа к чистой воде, мы чешем репу, но реально никак не можем повлиять на происходящее.

Давайте еще семь лет двигаться по пути замороженного конфликта и тогда от того Донбасса, каким он был до 2014 года, останутся одни воспоминания – картинки в учебниках и фото в семейных альбомах.

Нужно выносить этот вопрос на ТКГ, разрабатывать меры по спасению экосистемы. Допустить экокатастрофу на Донбассе – значит совершить преступление против народа Украины.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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