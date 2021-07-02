Допустить экокатастрофу на Донбассе равноценно преступлению против народа Украины В Кабмине заговорили об экологической катастрофе на Донбассе, мол, на неподконтрольных территориях затоплены десятки шахт, под угрозой – источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.



Я откровенно удивлена, почему этот вопрос возник только сегодня. Мы с коллегами кричим о проблеме уже не первый год! Я лично поднимала этот вопрос десятки раз.



То, что экологическая «бомба» на Донбассе рано или поздно рванет, было понятно уже давно. Но кое-кто делал вид, что проблемы индейцев шерифа не волнуют.



Мы вопим, что Донбасс – это Украина, но реально ничего не делаем, чтобы вернуть людей и территории. Мы вводили экономические, гуманитарные, торговые блокады, всячески отгораживались.



Сейчас, когда замаячила угроза экокатастрофы, когда почти миллион людей может остаться без доступа к чистой воде, мы чешем репу, но реально никак не можем повлиять на происходящее.



Давайте еще семь лет двигаться по пути замороженного конфликта и тогда от того Донбасса, каким он был до 2014 года, останутся одни воспоминания – картинки в учебниках и фото в семейных альбомах.



Нужно выносить этот вопрос на ТКГ, разрабатывать меры по спасению экосистемы. Допустить экокатастрофу на Донбассе – значит совершить преступление против народа Украины.



Виктория Гриб, народный депутат Украины



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