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Допустить экокатастрофу на Донбассе равноценно преступлению против народа Украины
02.07.21
печать
В Кабмине заговорили об экологической катастрофе на Донбассе, мол, на неподконтрольных территориях затоплены десятки шахт, под угрозой – источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.
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