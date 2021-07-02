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Россия может помешать развитию водородной энергетики в Украине

02.07.21
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Стало очевидным, что Россия в скором времени достроит газовый трубопровод Северный поток-2. Похоже, санкции не смогли сдержать геополитические амбиции РФ и желание ряда стран ЕС получить экономическую выгоду от введения СП-2 в эксплуатацию. Украина остается в проигрыше, так как наша ГТС может стать мало востребованной. Правда сам Евросоюз не так давно дал украинскому правительству подсказку, в каком направлении следует двигаться.

Со слов официальных представителей ЕС, Европейский Союз видит Украину своим стратегическим партнером в создании единой европейской инфраструктуры по производству и транспортировке зеленого водорода. По сути нам сделали предложение, от которого нельзя отказаться, ведь речь идет о развитии водородной энергетики, как отрасли будущего. Наша страна имеет конкурентное преимущество – ГТС, интегрированную в европейскую газотранспортную систему. К сожалению, украинская власть никак не прореагировала на предложение европейских партнеров.

Зато угрозу своим национальным экономическим интересам очень хорошо услышали в Москве. Недавно российское правительство распорядилось приступить к формированию экспортно-ориентированной водородной энергетики и приняло соответствующий план действий до 2024 года. Вопрос поставлен на уровень государственных приоритетов. РАО «Газпром» привлекло Российскую академию наук к исследованиям в сфере производства и транспортировки водорода.

Считаю, что это не просто тревожный сигнал. Это набат бездействию и неповоротливости украинского правительства. Уже сегодня нам нужно прогнозировать, в каком мире Украина окажется спустя 10, 15 и 20 лет. Рано или поздно военный конфликт на Донбассе будет решен мирным путем, с России снимут международные санкции. Скажите, кто тогда станет стратегическим партнером ЕС по производству и транспортировке зеленого водорода?

Инертность Украины делает этот вопрос риторическим. Европейский Союз не будет вечно ждать, пока наша власть поймет перспективность развития водородной энергетики, обратит внимание на предложение ЕС о стратегическом партнерстве и наконец начнет делать первые практические шаги. Прагматичные европейцы после снятия санкций могут провозгласить РФ новым стратегическим партнером и тогда мы просто выпадем из водородной темы. Услуги Украины станут не нужны.

Призываю Кабмин взять этот вопрос под особый контроль. Иначе, не победив нас в обычной войне, РФ в итоге одержит победу в войне экономической.

Сергей Магера, народный депутат Украины

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