Повышение налогов не позволит Украине выйти из экономического кризиса Состояние экономики можно оценить по уровню развития бизнеса. Чем больше возможностей для предпринимательства и выше уровень экономической свободы, тем сильнее экономический потенциал страны. Соответственно, тем больше налогов получает государственный бюджет и тем больше создается в экономике новых рабочих мест.



Уже не первый раз за последние десять лет в мировую экономику прилетают «черные лебеди». Последним из них стала глобальная пандемия коронавируса. Лучшим и пока единственным инструментом борьбы с последствиями таких экономических потрясений считается мощная государственная поддержка бизнеса. Например, ЕС потратил несколько триллионов евро, чтобы вывести экономику из карантинного кризиса.



У нас была история про 8 тыс грн для ФОПов, и еще много громких обещаний и заявлений власти. Реальной помощи бизнес не получил. В результате большинство компаний потерпели убытки, некоторые вынуждены были закрыться. По итогам 2020 года убытки, заявленные украинскими предпринимателями, оценивались в 318 млрд грн. В нынешнем году этот негативный тренд продолжился: 53 млрд грн убытков только за первый квартал.



В такой ситуации власти любой цивилизованной европейской страны неизменно сели бы за один стол с бизнесом, чтобы вместе решить, как вывести экономику из кризиса и при этом наполнить бюджет налоговыми поступлениями. Традиционно это решается так: предприниматели получают финансовую помощь и различные стимулы, а государство повышает ряд налогов там, где бизнес может пережить такое повышение без критического ущерба для себя. По сути, это временный договор во имя спасения экономики.



Но наша власть упорно продолжает штамповать «велосипеды». Причем придумывает их с завидным упорством. Украинское ноу-хау заключается в том, чтобы не помогать бизнесу, а повышать для него налоги. Так появился законопроект №5600, который сегодня упорно продвигает власть. Авторы считают, что, подняв налоги, можно дополнительно получить в бюджет 50 млрд грн в год. Что будет после этой цифры, никто не подумал.



А дальше будет традиционный ответ со стороны бизнеса – массовый уход компаний в тень и активизация использования инструментов минимизации налогообложения. То есть, после полученных первых 50 млрд грн официальная экономическая активность начнет падать, налоговые поступления также начнут снижаться, а дефицит бюджета, напротив, расти. То есть, власть получит результат, противоположный желаемому.



Считаю, что следует отказаться от упорного проталкивания вредного для бизнеса законопроекта №5600 и рассмотреть компромиссные решения. Одним из них может стать з/п №5600-3, который был подготовлен при активном участии бизнеса и экспертов. В нем, на мой взгляд, содержится разумный баланс между необходимостью наполнить бюджет и реальными финансовыми возможностями украинских компаний.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины



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