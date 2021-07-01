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Предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс противоречат Национальной экономической стратегии

01.07.21
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На внеочередное заседание Верховной Рады выносится скандальный законопроект №5600 о повышении налогов для украинцев. Документ продавливают вопреки аргументированной критике экспертов, бесчисленным замечаниям экономистов и расчетам бизнеса.

Повышение налогов рассчитано практически для всех отраслей. Особо болезненно оно ударит по крупному бизнесу, от эффективности которого зависят все смежные отрасли и наполнение местных бюджетов.

Авторы законопроекта рассказывают о каких-то стимулах и развитии… На самом деле их цель – задушить бизнес, который пережил кризис и едва оправился от пандемии. Они не думают, как и чем стимулировать активность предпринимателей, как провести необходимые реформы. Зачем заморачиваться, если можно просто повысить налоги, чтобы залатать бюджетные дыры?

Зачем слушать экспертов Американской торговой палаты, которые четко указали, что предложенные изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, поскольку ведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшение инвестиционной привлекательности?

Зачем прислушиваться к экспертам Европейской Бизнес Ассоциации, которые аргументировано объясняют, что принятие закона чревато непомерной нагрузкой на экономику?

Зачем обращать внимание на коррупциогенные факторы, о которых кричит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции?

Проще взять и перечеркнуть собственную Национальную экономическую стратегию до 2030 года, где бизнесу обещана поддержка, налоговые стимулы и максимальное содействие. Ведь именно так поступают страны, заявляя о европейском векторе развития? Или я ошибаюсь?

Дефицит бюджета существует. Это факт, который никто не оспаривает. Но силовыми финтами, нахрапом проблемы не решаются. Нужно искать компромисс. Такой компромисс предложили мы с Мусой Магомедовым, зарегистрировав законопроект №5600-3, который учитывает и замечания бизнеса, и потребности государства.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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