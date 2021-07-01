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Предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс противоречат Национальной экономической стратегии
01.07.21
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На внеочередное заседание Верховной Рады выносится скандальный законопроект №5600 о повышении налогов для украинцев. Документ продавливают вопреки аргументированной критике экспертов, бесчисленным замечаниям экономистов и расчетам бизнеса.
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