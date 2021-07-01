Некомпетентные владельцы и "робингуды". Главные проблемы открытия рынка земли Сегодня стартовал рынок земли. Никаких массовых протестов не произошло и, если не будет каких-то катаклизмов (беспредела на местах), их не будет и в ближайшее время. В то же время есть несколько важных тенденций, которые будут определяющими для первых месяцев.



Сколько будет продано земли в течение первого года



За первый рынок будет продано примерно 500-800 тыс. га. Причина: с одной стороны, неготовность людей продавать землю, с другой — простая раскачка рынка.



Сколько будет стоить гектар



Сейчас цены как таковой за гектар нет. Экономическая цена составляет до тысячи долларов за га, но ожидания людей — до 2 тысяч долларов за гектар. Поэтому средняя цена будет вписываться между этими цифрами.



Кто главный покупатель



Главными покупателями должны стать фермеры, частично — крупные латифундисты. Но есть опасения, что появится много «непрофильных» владельцев, которым нужно где-то «припарковать» деньги. Это бывшие чиновники и силовики, которые уже имеют недвижимость и ищут, на что бы им еще потратить. Главная проблема этого непрофильного инвестора — непонимание агропроцессов, а также желание урвать сейчас и по максимуму. Это может привести к «перекосам» с поднятием цен на аренду, или еще хуже, к попыткам самим заняться агробизнесом без минимального представления об этих процессах.



Вторая проблема — у нас могут окончательно закрепиться (иногда — появиться) феодальные вотчины сверхбольших размеров. Государство не готово к этому, а иногда даже будет крышевать эти процессы.



Готовы ли силовики к рейдерству



Рейдерство у нас обычно начинается именно в июле, когда поля засеяны, но урожай не собран. Существует большая вероятность всплеска рейдерства именно сейчас. Готовы ли силовики этому противостоять? Вероятность ниже среднего. Хотя хотелось бы верить в обратное.



Можно ли ожидать бунтов в ближайший год



После избрания Лозинского председателем ОТГ в крестьянские бунты не очень верится. Возможны всплески общественной активности, но только там, где новые «покупатели» будут идти слишком нагло. Но, судя по всему, в Офисе президента готовятся показательно тушить такие истории, если они с этим офисом не согласованы. Другой вопрос — готовы ли к раскрутке этих вопросов политические партии, выступавшие против рынка земли. Сейчас каких-то штабов по реагированию не развернул никто. Но, очевидно, появится ряд «заробитчан-робингудов», которые попытаются и заработать на этих процессах, и пролезть в большую политику.



Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего



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