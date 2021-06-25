Развитие электрометаллургии требует государственной поддержки Почти 94% всех мощностей украинской металлургии составляют доменные печи. С каждым годом экологические требования к металлопродукции на внешних рынках растут. Поэтому перед отечественными меткомбинатами стоит сложнейшая задача – изменить технологическую структуру производства. От успешности ее решения зависит будущее украинского металла на мировых рынках. Важно это и для государства, ведь речь идет о поступлении в страну валютной выручки, создании рабочих мест и уплате налогов на миллиарды гривен.



Конкурировать с европейскими и американскими производителями с каждым годом становится все труднее. В ЕС 41% металлургической продукции производится в электродуговых печах, в США этот показатель составляет 70%. Технологический разрыв между ними и Украиной огромен. Также несоизмеримы финансовые возможности украинского бюджета с бюджетом Европейского Союза и Соединенных Штатов. Кроме того, наши западные партнеры активно помогают своей промышленности внедрять экотехнологии, а наше правительство пока стоит в стороне от этого процесса.



Тем не менее лидеры украинской металлургической отрасли, не дожидаясь помощи от государства, пытаются провести технологическое перевооружение своими силами. Так, группа «Метинвест» разрабатывает проект по строительству электросталеплавильного комплекса. Потенциальные инвестиции могут составить 3,5-4 млрд долл. Комплекс будет состоять из двух модулей DRI (прямого восстановления железа), двух электропечей и двух МНЛЗ. Для строительства нового объекта рассматривают Мариуполь и Запорожье.



Масштабность и амбициозность проекта «Метинвеста» впечатляют. Приятно думать, что в нашей стране возможны проекты такого уровня. Это тысячи новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней и снижение нагрузки на окружающую среду. Однако, чтобы провести экомодернизацию всей промышленности, необходимо запустить десятки таких проектов. Возможности бизнеса ограничены, поэтому реализовать это можно только с помощью государства. Ведь по сути власть и бизнес делают общее дело – развивают украинскую экономику.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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