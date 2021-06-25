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Развитие электрометаллургии требует государственной поддержки
25.06.21
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Почти 94% всех мощностей украинской металлургии составляют доменные печи. С каждым годом экологические требования к металлопродукции на внешних рынках растут. Поэтому перед отечественными меткомбинатами стоит сложнейшая задача – изменить технологическую структуру производства. От успешности ее решения зависит будущее украинского металла на мировых рынках. Важно это и для государства, ведь речь идет о поступлении в страну валютной выручки, создании рабочих мест и уплате налогов на миллиарды гривен.
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