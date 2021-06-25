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Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку ключевых отраслей, а не на их похороны

25.06.21 , МинПром
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Верховная Рада окончательно берет курс на повышение налогов для украинцев: налоговый комитет поддержал правительственный законопроект 5600 и рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале. Это несмотря на критику экспертов, несмотря на замечания экономистов, опасения бизнеса и международного сообщества, несмотря на коррупциогенные факторы, о которых кричит НАПК. 

Речь идет о повышении налогов практически для всех отраслей. Повысятся акцизы, в четыре раза уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагаются НДФЛ. Повышаются налоги для мобильных операторов, эконалог сразу в три раза. Считаю, если и повышать эконалог, то исключительно при условии, что он будет работать на экологию, а не растворяться в бездонном котле Госбюджета. 

Поэтому вместе с Мусой Магомедовым вынужденно зарегистрировали альтернативный кабминовскому законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. 

Это важно, потому что правительственный законопроект – сегодня скорее стоппер для экономики с рядом грубых просчетов и недостатков. Без баланса между повышением налоговой нагрузки и возможностями для развития бизнеса. С усилением административного давления и ограничением прав налогоплательщиков. 

Мы с Мусой напротив считаем, что изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку ключевых отраслей, а не на их похороны. Поэтому предлагаем если и повышать налоги, то в разумных пределах: налог на выбросы увеличить – с 10 грн/т до 30 грн/т, налог за сбросы в водные объекты – в пять раз, постепенно до 2029 года. 

Важно установить справедливый порядок расчета базы налогообложения и ставок налогов для добычи руды железа. На 5% увеличить акциз на этиловый спирт и другие спиртовые дистилляты. Еще один момент: Кабмин собирается забрать у местных бюджетов 5% табачного акциза из розничной торговли. Это очень сомнительная инициатива, поскольку местные бюджеты потеряют ощутимый для себя финресурс. 

Сегодня важно не добивать бизнес, а при помощи налогообложения формировать предпосылки для экономического роста. Об этом кстати говорили с представителями Европейской бизнес-ассоциации, которая также выступает против правительственного законопроекта. 

Не знаю, услышат ли голос общественности авторы законопроекта №5600, но сейчас они свято уверены, что бизнес должен платить больше налогов. Но разве экономика уже вышла из пике? Нет.

Бизнес действительно способен стать локомотивом экономического роста, но не за счет повышения налогов и усложнения их администрирования.

Для притока инвестиций в экономику необходима прогнозируемая налоговая политика, а не хаотичные изменения налоговой системы. Поэтому мы с Мусой и предлагаем альтернативу в виде собственного законопроекта. Сбалансированного и продуманного.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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