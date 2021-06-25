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М.Магомедов: Налоговый Комитет ВР не услышал голос бизнеса и поддержал з/п № 5600

25.06.21 , МинПром
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Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 5600 об изменениях в Налоговый кодекс, и рекомендовал его к рассмотрению в парламенте. По этому сценарию бизнес ждет значительное повышение налогов и ужесточение налогового администрирования. Очень жаль, что провластное большинство решило пойти по такому пути, хотя был альтернативный путь. 

Мы с коллегами внесли в парламент альтернативный законопроект № 5600-3. Убежден, что этот документ является более сбалансированным, чем № 5600.  Мы предложили повысить экологический налог на 5%, налог за выбросы СО2 – с 10 грн/т до 30 грн/т, налог сбросы в водные объекты – увеличить в пять раз, постепенно до 2029 года. Среди наших предложений также – освобождение от земельного налога «Укрзализныци», увеличение на 5% акцизов на этиловый спирт и спиртовые дистилляты, а также установление справедливого порядка расчета базы налогообложения и ставок налогов для добычи железной руды железа.

Наш, альтернативный законопроект, был разработан по результатам консультаций с бизнесом, налоговыми и отраслевыми экспертами. Вопрос в том, с кем консультировались авторы з/п № 5600? Ведь этот документ по сути добивает бизнес в условиях продолжающегося экономического кризиса. Правительство почему-то в упор не замечает, что сегодня происходит в украинской и мировой экономике. Все страны активно помогают бизнесу стать на ноги и лишь одна Украина загоняет бизнес в тень. 

Авторов з/п № 5600 не остановило предупреждение НАЗК о том, что документ содержит в себе значительные коррупционные риски из-за усиления полномочий налоговиков. Согласно документу, они получают право без суда вводить санкции по части налоговых обязательств. Не услышан был и тревожный сигнал Американской торговой палаты, которая прямо заявила: предложенные в законопроекте изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для развития бизнеса. 

Принятие з/п №5600 парламентом станет ошибкой государственной экономической политики. Эффект роста доходов бюджета будет краткосрочным. Под выросшим налоговым давлением теневой сектор начнет расти. В результате власть получит обратный эффект – снижение экономической активности и налоговых поступлений в бюджет.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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