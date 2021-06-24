Стимулирование промышленного развития или коррупция? В Украине в очередной раз стараются дискредитировать попытки развития своей экономики и промышленности, на этот раз называя их коррупцией. Именно такой вывод следует из рейтинга законопроектов, якобы содержащих некие коррупциогенные факторы, подготовленного «Институтом законодательных идей».



По удивительному стечению обстоятельств, риски были найдены даже в тех законопроектах, которые направлены на промышленное развитие нашей страны, укрепление инструментов торговой защиты, усиление энергонезависимости. Как их соавтор, позволю себе не согласиться с составителями рейтинга: коррупционных выгод эти инициативы не преследуют. Судите сами, в черный список были внесены:



№3739 — законопроект о локализации. Он предполагает, чтобы при государственных закупках машиностроительной продукции (трамваев, локомотивов, турбин и пр.) заказчик требовал, чтобы хотя бы часть такого товара была произведена в Украине. Эта практика применяется всеми развитыми странами в мире. Так, президент Джо Байден через неделю после избрания подписал указ об усилении законодательства «Покупай американское». И это при том, что проникновение импорта в госзакупки в США и ЕС составляет 5–8%, а в Украине — почти 40%;

№3724 и 3725 — об индустриальных парках. Эти два законопроекта содержат налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков. Даже приняв их, Украина будет существенно отставать от своих соседей — Польши, Венгрии, Словакии, Турции, а также России и Беларуси, по объему стимулов, которые получают компании в тамошних индустриальных парках;

№4132, 4133 и 4134 — законопроекты о торговой защите. Они о том, как Украина может защититься от недобросовестного импорта. Кто не в курсе, против украинской продукции по всему миру существуют пошлины. А наш рынок открыт всем ветрам;

№3607д — законопроект о бизнес-омбудсмене. Это негосударственная организация, которая занимается досудебным урегулированием споров между предприятиями и контролирующими органами. Это квалифицированные юристы, бесплатно для бизнеса отбивающие необоснованные претензии налоговой. Пользователями их услуг является преимущественно малый и средний бизнес. С отчетами о работе бизнес-омбудсмена можно ознакомиться на их сайте. Результативность их работы приятно удивляет;

№3361 — законопроект о замене пожарных проверок страхованием. Удивительно, что сотрудники антикоррупционной организации не слышали о коррупциогенности пожарных проверок. Еще более удивительно, что замена одного из самых коррупционных видов проверок страхованием соответствующих рисков кажется им коррупцией;

№4221 — законопроект о саморегулирующихся организациях. Это распространенная мировая практика, предполагающая, что некоторые вопросы регулирования отдельных сфер экономики могут быть отданы профессиональным объединениям. Например, регулирование стандартов оказания услуг, по аналогии с самоуправлением нотариусов или адвокатов;

№4344 — законопроект, стимулирующий добычу газа в Украине. Теперь путь к энергонезависимости — это коррупция;

№2237 — законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Тут без комментариев. Отмена неприкосновенности содержит коррупционные риски? Видимо, грант на составление рейтинга был ну очень большим.



Большинство из этих законопроектов — важные шаги на пути возврата здравого смысла в украинскую промышленную и экономическую политику. Что же это за коррупциогенные факторы, которые в этих инициативах увидели исследователи? Они приводятся в методологии рейтинга на сайте составителей. В их числе те, которые указывают на неправильное определение полномочий субъектов властных полномочий, недостатки публичных процедур, в том числе госзакупок, факторы в сфере регулирования внутренней деятельности органов власти и органов местного самоуправления, юридические коллизии.



Применительно к перечисленным выше законопроектам это означает, что коррупцией объявляются любые способы государства влиять на экономику: введение пошлин, приоритет местных производителей в госзакупках, предоставление налоговых стимулов в индустриальных парках и пр. Иными словами, используя ширму борьбы с коррупцией, нас как страну пытаются стерилизовать в вопросах расстановки приоритетов экономического развития. Нас пытаются сделать импотентами в регулировании международной торговли, стимулирования промышленного производства и пр.



Вольно или нет, авторы рейтинга стали частью механизма легитимизации ложных экономических целей. Нам говорят, что дерегуляция — самоцель экономического развития. Что главное — это получить кредит МВФ, а не построить сильную экономику. Что мы должны быть открытыми для импортных товаров и при этом покорно терпеть, когда против наших товаров вводятся барьеры и запреты. Это неоколониализм во всей красе.



Очевидно, что состоятельное государство предполагает не только формирование арсенала средств стимулирования экономики, но и появление сильных институтов, верховенства права и эффективной правоохранительной системы. Однако их отсутствие или недостаточное развитие не является поводом навешивания ярлыка коррупционности на инструменты развития реального сектора или откладывания применения этих инструментов «на потом». Опыт развитых стран свидетельствует, что процессы формирования общественных институтов и развития промышленности всегда происходят параллельно.



И чтобы лучше разобраться в данном вопросе, достаточно просто проанализировать экономическую политику развитых стран, на которые традиционно равняется Украина. И тут обнаружится, что большинство экономических инициатив, приведенных выше, там много лет как реализованы и приносят пользу их экономикам. И Украине нужно принять еще десятки и сотни подобных законов, чтобы хотя бы немного приблизиться к их методам экономического развития.



Дмитрий Кисилевский, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития





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