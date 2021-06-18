Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Обновленный законопроект № 4167: новые, но все же грабли

18.06.21
печать
размер текста:

Парламентский Комитет по экологической политике и природопользованию рекомендовал законопроект № 4167 к повторному первому чтению. Этого момента долго ждали украинские промышленники. Предыдущие редакции были крайне неудачными, оторванными от реалий работы предприятий и не соответствующими принципам европейской экологической политики.

Представители Комитета заверили, что внесли все необходимые правки и подали документ на регистрацию в парламент. По словам авторов, были доработаны определения выбросов и загрязнений, предложено определение выводов Наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Предприятиям предоставлены более длительные сроки для подготовки к внедрению НДТМ. Теперь утверждение выводов будет происходить не ранее 1 января 2024 года.

Согласно еще одной новелле, если предприятие предоставило Госэкоинспекции недостоверную информацию или не выполнило решение о приостановлении деятельности, решение об аннулировании интегрированного разрешения на выбросы должен принимать суд. Это намного лучше, чем в прежних редакциях. Однако остается открытым вопрос: как бизнесу защититься от незаконных действий государственных проверяющих? И какова будет ответственность инспекторов за ошибочные решения по остановке работы предприятия, цеха или производственной линии?

Больше всего промышленники ожидали услышать о государственной поддержке и стимулах для внедрения экотехнологий. Напомню, что на внедрение НДТМ потребуется минимум 270 млрд грн инвестиций. Однако в последней редакции з/п № 4167 содержатся лишь предложения правительству разработать концепцию государственной целевой программы поддержки предприятий, внедряющих НДТМ. Также до 1 января 2023 года обещано провести оценку влияния положений законопроекта на экономическую и социальную сферу.

Проще говоря: денег нет и не будет, но вы держитесь. Пока Кабмин будет разрабатывать концепции и оценивать влияние, с 2023 года вступит в силу новая углеродная пошлина ЕС – СВАМ. И хотя нас заверяют об особом режиме использования этой пошлины для Украины, надежных гарантий этому нет. Экспортные потери от СВАМ так или иначе будут. Что прикажете делать промышленникам: ждать два года, пока государство не соизволит помочь бизнесу с экомодернизацией?!

Похоже, что под видом доработанного законопроекта № 4167 украинской промышленности пытаются вручить очередную «пустышку». В итоге бизнес вновь наступит на грабли, на новые, но все же грабли.

Сергей Магера, народный депутат Украины

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Как Северный поток-2 из проблемы может стать стимулом для украинской экономики?
17.06.21
Власти Евросоюза официально признали нашу страну своим стратегическим союзником в создании инфраструктуры водородной энергетики. Особую роль ЕС отводит украинской ГТС, которая как нельзя лучше подходит для доставки водорода до европейских границ.
16.06.21
Гривня укрепляется. Будет ли доллар по 26
16.06.21, Деловая столица
Уже третий месяц подряд курсы доллара и евро в целом снижаются относительно украинской валюты. Причин укрепления гривни несколько и главная — приток валюты в страну. Попробуем выяснить, как долго это еще будет продолжаться.
Держава полюватиме на активи ексвласників збанкрутілих банків за кордоном. Кому слід боятися?
16.06.21, Економічна правда
Нацбанк та Фонд гарантування вкладів оголосили війну колишнім власників неплатоспроможних банків на всіх фронтах. У першу чергу – за кордоном. Що це дасть?
15.06.21
Экологическое давление на металлургию тормозит декарбонизацию
15.06.21
Масштабная экологическая трансформация мировой экономики и планы ведущих стран по декарбонизации требуют гигантских объемов стали. Сталь нужна для строительства альтернативных источников энергии и новых производственных мощностей.
Студенту без опыта работы работодатели готовы платить 13,5 тысячи гривен. За что?
15.06.21, День
С ослаблением карантина в Украине оживают предприятия и бизнес. Работодатели размещают все больше вакансий в поиске квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, персонала в сфере торговли и услуг, менеджеров, специалистов (бухгалтеры, фармацевты, техники).
Налоговые ужесточения вместо налоговых стимулов
15.06.21
После кризиса пандемии правительства развитых стран начали активно отстраивать экономику. Главными инструментами стали финансовые и налоговые стимулы для бизнеса. Возобновление экономического роста в ЕС и США говорит о том, что такая стратегия является правильной.
14.06.21
G7 призывает Украину доработать НОВ-2 к концу июля
14.06.21
На климатическом Саммите в Глазго, который пройдет в ноябре, Украина должна презентовать Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение (НОВ-2). Очень важно, чтобы наши амбиции подкреплялись экономическими аргументами и реальными возможностями промышленности, а не просто желаниями украинских чиновников удивить мир.
10% за год – только начало? Почему взлетают цены
14.06.21, Деловая столица
В Украине стремительно дорожают коммунальные услуги, продукты питания и другие блага. Что происходит и как быстро будут расти цены впредь?
11.06.21
Фонд декарбонизации – ключ к зеленым преобразованиям в промышленности
11.06.21
По результатам 2020 года только металлургические предприятия перечислили в бюджет 298 млн грн эконалога. Сумма немалая, однако ощутимого улучшения состояния окружающей среды мы не увидели потому что большая часть этих средств бесследно растворилась в бюджетах всех уровней.
10.06.21
Украину могут освободить от уплаты углеродной пошлины ЕС
10.06.21
Глава ЕС по климату Франс Тиммерманс отметил, что беднейшие страны мира будут освобождены от СВАМ. Возможно, в их числе окажется и Украина. И тут дилемма: нам нужно будет радоваться тому, что нас освободили от СВАМ или грустить от того, что мы списке бедняков.
09.06.21
08.06.21
07.06.21
04.06.21
03.06.21
02.06.21
31.05.21
28.05.21
27.05.21
25.05.21
20.05.21
19.05.21
18.05.21
17.05.21
14.05.21
13.05.21
07.05.21
05.05.21
29.04.21
28.04.21
27.04.21
26.04.21
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!