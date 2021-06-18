Обновленный законопроект № 4167: новые, но все же грабли

Парламентский Комитет по экологической политике и природопользованию рекомендовал законопроект № 4167 к повторному первому чтению. Этого момента долго ждали украинские промышленники. Предыдущие редакции были крайне неудачными, оторванными от реалий работы предприятий и не соответствующими принципам европейской экологической политики.
Представители Комитета заверили, что внесли все необходимые правки и подали документ на регистрацию в парламент. По словам авторов, были доработаны определения выбросов и загрязнений, предложено определение выводов Наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Предприятиям предоставлены более длительные сроки для подготовки к внедрению НДТМ. Теперь утверждение выводов будет происходить не ранее 1 января 2024 года.
Согласно еще одной новелле, если предприятие предоставило Госэкоинспекции недостоверную информацию или не выполнило решение о приостановлении деятельности, решение об аннулировании интегрированного разрешения на выбросы должен принимать суд. Это намного лучше, чем в прежних редакциях. Однако остается открытым вопрос: как бизнесу защититься от незаконных действий государственных проверяющих? И какова будет ответственность инспекторов за ошибочные решения по остановке работы предприятия, цеха или производственной линии?
Больше всего промышленники ожидали услышать о государственной поддержке и стимулах для внедрения экотехнологий. Напомню, что на внедрение НДТМ потребуется минимум 270 млрд грн инвестиций. Однако в последней редакции з/п № 4167 содержатся лишь предложения правительству разработать концепцию государственной целевой программы поддержки предприятий, внедряющих НДТМ. Также до 1 января 2023 года обещано провести оценку влияния положений законопроекта на экономическую и социальную сферу.
Проще говоря: денег нет и не будет, но вы держитесь. Пока Кабмин будет разрабатывать концепции и оценивать влияние, с 2023 года вступит в силу новая углеродная пошлина ЕС – СВАМ. И хотя нас заверяют об особом режиме использования этой пошлины для Украины, надежных гарантий этому нет. Экспортные потери от СВАМ так или иначе будут. Что прикажете делать промышленникам: ждать два года, пока государство не соизволит помочь бизнесу с экомодернизацией?!
Похоже, что под видом доработанного законопроекта № 4167 украинской промышленности пытаются вручить очередную «пустышку». В итоге бизнес вновь наступит на грабли, на новые, но все же грабли.
Сергей Магера, народный депутат Украины
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