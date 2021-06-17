Как Северный поток-2 из проблемы может стать стимулом для украинской экономики?

Вялые попытки международного сообщества остановить строительство Северного потока-2 ничем не закончились. Российский газопровод практически готов и, вероятно, скоро будет введен в эксплуатацию. Главной проблемой для Украины в этом случае станет недозагрузка ГТС и, как следствие, снижение доходов от транзита газа в Европу.
Ситуация действительно серьезная. Но поведение наших западных союзников свидетельствует о том, что решение принято. Мы можем продолжать возмущаться, требовать гарантий и компенсации ущерба. Причем никто, кроме России, не будет сомневаться в нашей правоте. Нам будут сочувствовать, пообещают помочь и помогут. Но совсем не в таком объеме, в каком это необходимо для украинского государства.
Предвидя подобное развитие ситуации, можно перестроить государственную политику на другой лад, более реалистичный и прагматичный. Мы не можем изменить то, что скорее всего произойдет, поэтому необходимо задуматься над реализацией новых возможностей, которые открываются перед Украиной. Если украинская ГТС станет не нужна для транспортировки газа, ее можно переоборудовать ее под транспортировку зеленого водорода в Евросоюз.
Для этого есть реальные основания. Министры энергетики стран ЕС недавно обсудили новый регламент трансъевропейских энергетических сетей - TEN-E. Новые цели по их развитию основаны на модернизации, декарбонизации и объединении трансграничной энергосистемы ЕС. Проекты в сфере нефти и газа больше не получат поддержку и финансирование Евросоюза. На финансовые стимулы могут рассчитывать только газотранспортные системы, которые с 2029 года будут настроены на прокачку водорода.
В первой воловине 2021 года ЕС послал Украине важный сигнал. Власти Евросоюза официально признали нашу страну своим стратегическим союзником в создании инфраструктуры водородной энергетики. Особую роль ЕС отводит украинской ГТС, которая как нельзя лучше подходит для доставки водорода до европейских границ. Причем по планам Евросоюза, наша страна в будущем может стать одним из крупнейших производителей зеленого водорода.
Уверен, что украинскому правительству и парламенту не стоит тратить силы на осуждение СП-2 и обсуждение негативных последствий его запуска. Более продуктивнее будет объединить усилия для модернизации ГТС под нужды водородной энергетики и форсированного ее развития в Украине. Сделав эту инвестицию сегодня, в будущем мы получим новую отрасль экономики и доходы от сотрудничества с ЕС, которые в разы превысят плату за транзит газа.
Муса Магомедов, народный депутат Украины
...
...
Facebook
Twitter
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Уже третий месяц подряд курсы доллара и евро в целом снижаются относительно украинской валюты. Причин укрепления гривни несколько и главная — приток валюты в страну. Попробуем выяснить, как долго это еще будет продолжаться.
Масштабная экологическая трансформация мировой экономики и планы ведущих стран по декарбонизации требуют гигантских объемов стали. Сталь нужна для строительства альтернативных источников энергии и новых производственных мощностей.
С ослаблением карантина в Украине оживают предприятия и бизнес. Работодатели размещают все больше вакансий в поиске квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, персонала в сфере торговли и услуг, менеджеров, специалистов (бухгалтеры, фармацевты, техники).
После кризиса пандемии правительства развитых стран начали активно отстраивать экономику. Главными инструментами стали финансовые и налоговые стимулы для бизнеса. Возобновление экономического роста в ЕС и США говорит о том, что такая стратегия является правильной.
На климатическом Саммите в Глазго, который пройдет в ноябре, Украина должна презентовать Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение (НОВ-2). Очень важно, чтобы наши амбиции подкреплялись экономическими аргументами и реальными возможностями промышленности, а не просто желаниями украинских чиновников удивить мир.
По результатам 2020 года только металлургические предприятия перечислили в бюджет 298 млн грн эконалога. Сумма немалая, однако ощутимого улучшения состояния окружающей среды мы не увидели потому что большая часть этих средств бесследно растворилась в бюджетах всех уровней.
Глава ЕС по климату Франс Тиммерманс отметил, что беднейшие страны мира будут освобождены от СВАМ. Возможно, в их числе окажется и Украина. И тут дилемма: нам нужно будет радоваться тому, что нас освободили от СВАМ или грустить от того, что мы списке бедняков.
НДТМ – сборник наилучших технологий – должен быть значительно доработан. Сейчас это просто набор технологий, который был взят из европейского законодательства и переведен на украинский язык – хотя даже непосвященным понятно, как велик технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями.