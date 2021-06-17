Как Северный поток-2 из проблемы может стать стимулом для украинской экономики? Вялые попытки международного сообщества остановить строительство Северного потока-2 ничем не закончились. Российский газопровод практически готов и, вероятно, скоро будет введен в эксплуатацию. Главной проблемой для Украины в этом случае станет недозагрузка ГТС и, как следствие, снижение доходов от транзита газа в Европу.



Ситуация действительно серьезная. Но поведение наших западных союзников свидетельствует о том, что решение принято. Мы можем продолжать возмущаться, требовать гарантий и компенсации ущерба. Причем никто, кроме России, не будет сомневаться в нашей правоте. Нам будут сочувствовать, пообещают помочь и помогут. Но совсем не в таком объеме, в каком это необходимо для украинского государства.



Предвидя подобное развитие ситуации, можно перестроить государственную политику на другой лад, более реалистичный и прагматичный. Мы не можем изменить то, что скорее всего произойдет, поэтому необходимо задуматься над реализацией новых возможностей, которые открываются перед Украиной. Если украинская ГТС станет не нужна для транспортировки газа, ее можно переоборудовать ее под транспортировку зеленого водорода в Евросоюз.



Для этого есть реальные основания. Министры энергетики стран ЕС недавно обсудили новый регламент трансъевропейских энергетических сетей - TEN-E. Новые цели по их развитию основаны на модернизации, декарбонизации и объединении трансграничной энергосистемы ЕС. Проекты в сфере нефти и газа больше не получат поддержку и финансирование Евросоюза. На финансовые стимулы могут рассчитывать только газотранспортные системы, которые с 2029 года будут настроены на прокачку водорода.



В первой воловине 2021 года ЕС послал Украине важный сигнал. Власти Евросоюза официально признали нашу страну своим стратегическим союзником в создании инфраструктуры водородной энергетики. Особую роль ЕС отводит украинской ГТС, которая как нельзя лучше подходит для доставки водорода до европейских границ. Причем по планам Евросоюза, наша страна в будущем может стать одним из крупнейших производителей зеленого водорода.



Уверен, что украинскому правительству и парламенту не стоит тратить силы на осуждение СП-2 и обсуждение негативных последствий его запуска. Более продуктивнее будет объединить усилия для модернизации ГТС под нужды водородной энергетики и форсированного ее развития в Украине. Сделав эту инвестицию сегодня, в будущем мы получим новую отрасль экономики и доходы от сотрудничества с ЕС, которые в разы превысят плату за транзит газа.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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