Экологическое давление на металлургию тормозит декарбонизацию

Масштабная экологическая трансформация мировой экономики и планы ведущих стран по декарбонизации требуют гигантских объемов стали. Сталь нужна для строительства альтернативных источников энергии и новых производственных мощностей. Если зеленый водород действительно станет базовым источником энергии в будущем, для создания соответствующей инфраструктуры понадобится много стали.
По данным BloombergNEF, чтобы построить нужное количество ветряных турбин для климатической нейтральности, к 2050 году нужно выплавить 1,7 млрд тонн стали. Не забываем, что для развития отрасли ВИЭ необходимо дополнительно создавать и расширять электрические сети, на что также необходима сталь.
Получается весьма парадоксальная ситуация. Приверженность зеленому курсу требует от стран радикального снижения выбросов. Металлургия является крупнейшим производителем СО2 в мире, а многие металлургические предприятия используют уголь. Отказаться от него за короткое время невозможно, а развитие зеленых технологий с каждым днем требует все больше стали.
Чем сильнее экологическое давление на металлургическую промышленность, тем больше ресурсов отвлекают металлурги на экомодернизацию, и тем меньше у них возможностей нарастить производство стали. Чтобы достичь золотой середины, отрасли нужна мощная государственная поддержка. Только в таком случае у предприятий будет шанс ускоренно внедрить экотехнологии без производственных потерь.
Посмею сделать смелое предположение, но с учетом диалектического противоречия между необходимостью строить зеленую экономику и выпускать для этого больше стали, планы ведущих стран мира по декарбонизации могут не оправдаться. В реальности им может понадобиться больше времени для достижения углеродной нейтральности.
Пересмотр глобальных планов по декарбонизации может дать Украине несколько лет форы. Но даже это не снимет ответственности с украинской власти за экотрансформацию национальной промышленности. Сегодня 94% нашей стали производится в доменных печах. Зеленый переход потребует колоссальных инвестиций. И это проблема не бизнеса, а всей страны, если мы хотим сохранить металлургический экспорт и одну из ведущих отраслей экономики. Государственно-частное партнерство – единственный выход из ситуации.
Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины
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