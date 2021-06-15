Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Студенту без опыта работы работодатели готовы платить 13,5 тысячи гривен. За что?

15.06.21 , День
печать
размер текста:

Коронавирус больно ударил по украинской экономике и негативно отразился на занятости населения. Только по официальным данным, с марта 2020 года сотни тысяч украинцев потеряли работу.

Нет отрасли экономики в Украине, которая бы не столкнулась с проблемами, что повлекла пандемия и ее последствия. Одним из первых отреагировал на вызовы, вызванные коронавирусом, рынок труда, перейдя массово на удаленную работу.

Впрочем, если в 2020 году эксперты били в набат через рост уровня безработицы в Украине, то в 2021-ом сигнализируют о возобновлении рынка труда.

С ослаблением карантина в Украине оживают предприятия и бизнес. Работодатели размещают все больше вакансий в поиске квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, персонала в сфере торговли и услуг, менеджеров, специалистов (бухгалтеры, фармацевты, техники).

По данным Национального агентства квалификаций (НАК), количество размещенных вакансий за март 2021 года в среднем составляло 113,6 тысячи, а за декабрь 2020 года - 64,2 тысячи, которые свидетельствуют об увеличении на 49,4 тысячи. Количество поданных резюме за март 2021 года в среднем составляло 320,8 тысячи, тогда как за декабрь 2020 года - 242,19 тысячи, то есть увеличилось на 78,61 тыс.

В организации отмечают, что в среднем на одну вакансию в декабре 2020 года претендовали 4 человека, а в марте 2021 года - 3 человека, то есть количество претендентов уменьшились.

В топ-3 категорий по количеству вакансий средняя заработная плата составляет 13,5 тыс. грн. Работодатели больше заинтересованы в том, чтобы работники работали на полную занятость (идет речь о приблизительно 92% объявленных вакансий).

По результатам анализа полово-возрастной структуры топ-3 сфер занятости по резюме в таких категориях как: «Административный персонал. Водители. Курьеры», а также «Рабочие специальности. Производство» преобладают мужчины (51% и 73,6%, соответственно), в противовес категории «Розничная торговля», где доминируют женщины (74,8%). По возрастному признаку во всех категориях преобладают лица возрастом 25-54 лет. Самая низкая ожидаемая средняя заработная плата среди резюме составляет 9 тыс. грн. - «Розничную торговлю». В НАК такую тенденцию объясняют «отсутствием опыта работы у претендентов». В разделе «Владение языками» кандидаты в основном указывают языки ЕС, а именно: английский, польский и немецкий.

Не менее интересной является статистика относительно сезонного спроса на рынке труда. Так с началом летнего сезона работодатели стали активно искать молодежь на полторы тысячи позиций. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. Средняя зарплата для работников без опыта составляет 13,5 тысячи гривен, а конкуренция — 8 претендентов на одну вакансию.

Аналитическая служба «OLX Работа» исследовала рынок вакансий для молодежи в начале каникул и определила самые востребованные рабочие специальности.

В целом работодатели активно ищут молодежь на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от 4 тысяч гривен (работник АЗС) до 40 тысяч гривен (модельный бизнес).

Самые популярные 10 профессий для молодежи по количеству объявлений и средняя зарплата выглядят так:

1. менеджер — 12,5 тыс. грн/мес.;

2. оператор call -центра — 25 тыс.;

3. продавец — 8,6 тыс.;

4. оператор — 15,5 тыс.;

5. промоутер — 13,5 тыс.;

6. администратор — 15 тыс.;

7. помощник/подсобщик — 9,5 тыс.

8. курьер — 12,6 тыс.;

9. кассир — 7,6 тыс.;

10. менеджер Instagram аккаунта — 20 тыс.

По данным «OLX Работа», в сравнении с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% — с 8,2 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12 500, а у менеджеров Instagram аккаунта — с 15 до 20 тыс. грн на месяц.

В среднем конкуренция на место достаточно высокая — по 8 кандидатов на одну вакансию. Молодежь чаще отзывается на вакансии промоутера — в среднем 18 кандидатов на одно место. Высокая конкуренция и среди желающих работать подсобщиком и менеджером — 12 и 10 претендентов на одно предложение, соответственно.

Менее всего студенты хотят работать вальщиками мяса — здесь уже два работодателя конкурируют за одного работника.

Не прогнозируют эксперты и сокращений вакансий. Так, эксперт по рынку труда Сергей Марченко утверждает, что не стоит в этом году ожидать волны увольнений, которая была во время первого локдауна в 2020-ом. Тогда штаты работников уже были оптимизированы, и на местах остались только нужные сотрудники. Теперь увольнять некого, потому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.

Впрочем, чтобы не потерять работу, в современном мире нужно настроиться на постоянную учебу.

Национальное агентство квалификаций подготовило аналитический доклад: «Влияние пандемии Covid-19 на организацию труда. Тенденции на 2021 год», в которой отмечается, что спрос на переподготовку и переквалификацию работников будет расти.

Переквалификация и повышение квалификации работников станут еще необходимее в 2021 году, поскольку рынки изменяются, а инвестиции в новые технологии растут.

Согласно исследованию Deloitte, наиболее нужными навыками в 2021 году станут:

• работа с искусственным интеллектом;
• машинная учеба;
• облачные вычисления;
• кибербезопасность;
• аварийное возобновление;
• работа с виртуальной и дополненной реальностью;
• использование технологии блокчейн;
• применение компьютерных технологий в отрасли здравоохранения и UX дизайн.

Алла ДУБРОВЫК-РОХОВА

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Налоговые ужесточения вместо налоговых стимулов
15.06.21
После кризиса пандемии правительства развитых стран начали активно отстраивать экономику. Главными инструментами стали финансовые и налоговые стимулы для бизнеса. Возобновление экономического роста в ЕС и США говорит о том, что такая стратегия является правильной.
14.06.21
G7 призывает Украину доработать НОВ-2 к концу июля
14.06.21
На климатическом Саммите в Глазго, который пройдет в ноябре, Украина должна презентовать Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение (НОВ-2). Очень важно, чтобы наши амбиции подкреплялись экономическими аргументами и реальными возможностями промышленности, а не просто желаниями украинских чиновников удивить мир.
10% за год – только начало? Почему взлетают цены
14.06.21, Деловая столица
В Украине стремительно дорожают коммунальные услуги, продукты питания и другие блага. Что происходит и как быстро будут расти цены впредь?
11.06.21
Фонд декарбонизации – ключ к зеленым преобразованиям в промышленности
11.06.21
По результатам 2020 года только металлургические предприятия перечислили в бюджет 298 млн грн эконалога. Сумма немалая, однако ощутимого улучшения состояния окружающей среды мы не увидели потому что большая часть этих средств бесследно растворилась в бюджетах всех уровней.
10.06.21
Украину могут освободить от уплаты углеродной пошлины ЕС
10.06.21
Глава ЕС по климату Франс Тиммерманс отметил, что беднейшие страны мира будут освобождены от СВАМ. Возможно, в их числе окажется и Украина. И тут дилемма: нам нужно будет радоваться тому, что нас освободили от СВАМ или грустить от того, что мы списке бедняков.
09.06.21
НДТМ должны быть доступными для промышленности
09.06.21
НДТМ – сборник наилучших технологий – должен быть значительно доработан. Сейчас это просто набор технологий, который был взят из европейского законодательства и переведен на украинский язык – хотя даже непосвященным понятно, как велик технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями.
08.06.21
Спасение Украины дело рук самой Украины
08.06.21
Украина слишком много надежд возлагает на международных партнеров. Но мы видим, что очень часто Запад выбирает свои национальные интересы если это необходимо их стране.
07.06.21
Гаманець на три роки: скільки отримає і витратить Україна до 2024 року
07.06.21, Економічна правда
Традиційного для кінця року бою за розподіл бюджетних коштів може більше не бути. На початку червня Кабмін ухвалив документ, у якому в загальних рисах зафіксовано, скільки і з кого держава збере податків, скільки і кому грошей роздасть. Не лише у 2022 році, а до 2024 року включно.
Стимулируем импорт вместо экспорта?
07.06.21, Зеркало недели
Пока в Украине продолжается обсуждение нормативной базы для экспортно-кредитного агентства (ЭКА), зарубежные компании уже давно используют этот инструмент, захватывая украинский рынок и вытесняя с него местных производителей.
04.06.21
Как Украине соскочить с "топливной иглы": ответы на 8 главных вопросов
04.06.21, Сегодня
Украинско-белорусская торговая война добавила проблем нашим автомобилистам: над ними нависла угроза дефицита белорусского топлива. Может ли Украина из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить внутренние потребности, чтобы не зависеть от внешнего рынка.
03.06.21
02.06.21
31.05.21
28.05.21
27.05.21
25.05.21
20.05.21
19.05.21
18.05.21
17.05.21
14.05.21
13.05.21
07.05.21
05.05.21
29.04.21
28.04.21
27.04.21
26.04.21
23.04.21
21.04.21
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!