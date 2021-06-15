Студенту без опыта работы работодатели готовы платить 13,5 тысячи гривен. За что? Коронавирус больно ударил по украинской экономике и негативно отразился на занятости населения. Только по официальным данным, с марта 2020 года сотни тысяч украинцев потеряли работу.



Нет отрасли экономики в Украине, которая бы не столкнулась с проблемами, что повлекла пандемия и ее последствия. Одним из первых отреагировал на вызовы, вызванные коронавирусом, рынок труда, перейдя массово на удаленную работу.



Впрочем, если в 2020 году эксперты били в набат через рост уровня безработицы в Украине, то в 2021-ом сигнализируют о возобновлении рынка труда.



С ослаблением карантина в Украине оживают предприятия и бизнес. Работодатели размещают все больше вакансий в поиске квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, персонала в сфере торговли и услуг, менеджеров, специалистов (бухгалтеры, фармацевты, техники).



По данным Национального агентства квалификаций (НАК), количество размещенных вакансий за март 2021 года в среднем составляло 113,6 тысячи, а за декабрь 2020 года - 64,2 тысячи, которые свидетельствуют об увеличении на 49,4 тысячи. Количество поданных резюме за март 2021 года в среднем составляло 320,8 тысячи, тогда как за декабрь 2020 года - 242,19 тысячи, то есть увеличилось на 78,61 тыс.



В организации отмечают, что в среднем на одну вакансию в декабре 2020 года претендовали 4 человека, а в марте 2021 года - 3 человека, то есть количество претендентов уменьшились.



В топ-3 категорий по количеству вакансий средняя заработная плата составляет 13,5 тыс. грн. Работодатели больше заинтересованы в том, чтобы работники работали на полную занятость (идет речь о приблизительно 92% объявленных вакансий).



По результатам анализа полово-возрастной структуры топ-3 сфер занятости по резюме в таких категориях как: «Административный персонал. Водители. Курьеры», а также «Рабочие специальности. Производство» преобладают мужчины (51% и 73,6%, соответственно), в противовес категории «Розничная торговля», где доминируют женщины (74,8%). По возрастному признаку во всех категориях преобладают лица возрастом 25-54 лет. Самая низкая ожидаемая средняя заработная плата среди резюме составляет 9 тыс. грн. - «Розничную торговлю». В НАК такую тенденцию объясняют «отсутствием опыта работы у претендентов». В разделе «Владение языками» кандидаты в основном указывают языки ЕС, а именно: английский, польский и немецкий.



Не менее интересной является статистика относительно сезонного спроса на рынке труда. Так с началом летнего сезона работодатели стали активно искать молодежь на полторы тысячи позиций. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. Средняя зарплата для работников без опыта составляет 13,5 тысячи гривен, а конкуренция — 8 претендентов на одну вакансию.



Аналитическая служба «OLX Работа» исследовала рынок вакансий для молодежи в начале каникул и определила самые востребованные рабочие специальности.



В целом работодатели активно ищут молодежь на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от 4 тысяч гривен (работник АЗС) до 40 тысяч гривен (модельный бизнес).



Самые популярные 10 профессий для молодежи по количеству объявлений и средняя зарплата выглядят так:



1. менеджер — 12,5 тыс. грн/мес.;



2. оператор call -центра — 25 тыс.;



3. продавец — 8,6 тыс.;



4. оператор — 15,5 тыс.;



5. промоутер — 13,5 тыс.;



6. администратор — 15 тыс.;



7. помощник/подсобщик — 9,5 тыс.



8. курьер — 12,6 тыс.;



9. кассир — 7,6 тыс.;



10. менеджер Instagram аккаунта — 20 тыс.



По данным «OLX Работа», в сравнении с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% — с 8,2 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12 500, а у менеджеров Instagram аккаунта — с 15 до 20 тыс. грн на месяц.



В среднем конкуренция на место достаточно высокая — по 8 кандидатов на одну вакансию. Молодежь чаще отзывается на вакансии промоутера — в среднем 18 кандидатов на одно место. Высокая конкуренция и среди желающих работать подсобщиком и менеджером — 12 и 10 претендентов на одно предложение, соответственно.



Менее всего студенты хотят работать вальщиками мяса — здесь уже два работодателя конкурируют за одного работника.



Не прогнозируют эксперты и сокращений вакансий. Так, эксперт по рынку труда Сергей Марченко утверждает, что не стоит в этом году ожидать волны увольнений, которая была во время первого локдауна в 2020-ом. Тогда штаты работников уже были оптимизированы, и на местах остались только нужные сотрудники. Теперь увольнять некого, потому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.



Впрочем, чтобы не потерять работу, в современном мире нужно настроиться на постоянную учебу.



Национальное агентство квалификаций подготовило аналитический доклад: «Влияние пандемии Covid-19 на организацию труда. Тенденции на 2021 год», в которой отмечается, что спрос на переподготовку и переквалификацию работников будет расти.



Переквалификация и повышение квалификации работников станут еще необходимее в 2021 году, поскольку рынки изменяются, а инвестиции в новые технологии растут.



Согласно исследованию Deloitte, наиболее нужными навыками в 2021 году станут:



• работа с искусственным интеллектом;

• машинная учеба;

• облачные вычисления;

• кибербезопасность;

• аварийное возобновление;

• работа с виртуальной и дополненной реальностью;

• использование технологии блокчейн;

• применение компьютерных технологий в отрасли здравоохранения и UX дизайн.



Алла ДУБРОВЫК-РОХОВА

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