Налоговые ужесточения вместо налоговых стимулов После кризиса пандемии правительства развитых стран начали активно отстраивать экономику. Главными инструментами стали финансовые и налоговые стимулы для бизнеса. Возобновление экономического роста в ЕС и США говорит о том, что такая стратегия является правильной.



Ситуацию в Украине можно ярко проиллюстрировать на примере промышленности. Суммарные убытки украинских предприятий в 2020 году составили 338 млрд грн. В первом квартале 2021 года к ним добавилось еще 53 млрд грн. Многие компании практически лишились инвестиционного ресурса для развития и находятся на грани банкротства. И если в развитых странах в этой ситуации появляется государство и предлагает бизнесу помощь, то в Украине власть генерирует законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс Украины. Это документ не о помощи и поддержке предпринимателей, а о том, как выжать из бизнеса последние соки.



Назову несколько безусловных перлов данного законопроекта. Например, на 200% повышается налоговая ставка на размещение неопасных отходов для горнодобывающих предприятий. Причем без всякого экономического обоснования. Другой пример – з/п изменяет формулу ренты на добычу железной руды. В нее закладывается цена Platt's в Китае. То есть, размер ренты будет включать расходы на ж/д транспортировку до морских портов, на перевалку и фрахтование судов, как если бы все ЖРС отправлялось в КНР. При этом никого не волнует, что 20% добытой руды мы экспортируем в страны Восточной Европы, часть в Турцию и 40% потребляем сами.



Такой подход никак нельзя назвать государственным. Действия государства являются не логичными, если не сказать странными. В то время, когда перед бизнесом стоят две важнейшие задачи: преодолеть последствия пандемии и научиться работать в условиях новых экологических требований ЕС, появляется власть и хочет забрать последние средства. Если законопроект №5600 примут, часть бизнеса уйдет в тень, другая часть – обанкротится. По-хорошему, документ необходимо отозвать, он требует основательной доработки и широкой профессиональной дискуссии с привлечением экономистов и представителей профильных ассоциаций.



Сергей Магера, народный депутат Украины



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