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G7 призывает Украину доработать НОВ-2 к концу июля
14.06.21
печать
На климатическом Саммите в Глазго, который пройдет в ноябре, Украина должна презентовать Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение (НОВ-2). Вместе с другими странами-участницами наша страна представит свои климатические цели до 2030 года. Очень важно, чтобы наши амбиции подкреплялись экономическими аргументами и реальными возможностями промышленности, а не просто желаниями украинских чиновников удивить мир.
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