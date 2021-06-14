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G7 призывает Украину доработать НОВ-2 к концу июля

14.06.21
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На климатическом Саммите в Глазго, который пройдет в ноябре, Украина должна презентовать Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение (НОВ-2). Вместе с другими странами-участницами наша страна представит свои климатические цели до 2030 года. Очень важно, чтобы наши амбиции подкреплялись экономическими аргументами и реальными возможностями промышленности, а не просто желаниями украинских чиновников удивить мир.

Согласно последней редакции НОВ-2, наша страна обязуется снизить выбросы к 2030 году на 65% от показателей 1990 года. За то же время Евросоюз планирует сократить выбросы СО2 на 55%. Вопрос: как испытывающая финансовые трудности страна Украина может иметь более амбициозные планы, чем мощный в финансовом отношении ЕС? Наверное, ответ на этот вопрос знают чиновники Минэкономики, которые готовили данный документ.
Очень хочется посмотреть на методологии, которую использовали в расчетах и на перечень экспертов, с которыми консультировалось Министерство.

На днях послы стран-участниц Большой семерки (G7) призвали Украину закончить с подготовкой финальной версии НОВ-2 к концу июля 2021 года. Можно сказать, что времени на долгие дебаты не осталось. Однако время на доработку документа еще есть. Если мы презентуем тот документ, который сегодня есть, национальную промышленность ждет катастрофа, а страну – спад в экономическом развитии и удар по международному имиджу.

Бизнес, эксперты и народные депутаты готовы помочь правительству. Это общая задача, которую всем нам необходимо решить в очень сжатые сроки. Призываю правительство срочно создать рабочую группу по доработке текста Второго национально-определенного вклада. До конца июня вместе мы не сможем создать идеальный документ, однако сможем исправить фатальные ошибки и сделать его более реалистичным.

Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины

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