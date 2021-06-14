10% за год – только начало? Почему взлетают цены В Украине стремительно дорожают коммунальные услуги, продукты питания и другие блага. Что происходит и как быстро будут расти цены впредь?



Газ и масло задрали вверх



Индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае по сравнению с маем прошлого года вырос до 9,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Последний раз такой высокий показатель был два года назад — в мае 2019 г. потребительская инфляция составила 9,6%.



Больше всего за год выросли цены на коммунальные услуги — на 35,3%. При этом абсолютными рекордсменом в этой группе стал газ — цены на него увеличились на 161,6% (на него также взлетели и биржевые котировки). Сильно выросли цены на электроэнергию — на 36,6% (с 1 января 2021 г. правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт-ч, которые продавались по 0,9 грн, вместо 1,68 грн за 1 кВт-ч).



Цены на продукты питания в целом выросли не так значительно, как на коммунальные услуги — "всего" на 9,9%. Но среди них также есть рекордсмены: больше всего подорожали подсолнечное масло (на 75,2%), сахар (на 67,2%) и яйца (на 34,4%), а хлеб вырос в цене на 16,6%.



Сфера транспорта подорожала на 12,2%, и при этом больше всего выросли цены на топливо и смазочные материалы — на 37,4%. А в сфере образования цены выросли на 14,7%.



Даже базовый индекс потребительский цен (базовая инфляция) — показатель, который является более стабильным и исключает товары, цены на которые имеют свойство сильно колебаться, а также услуги с административно установленными тарифами — значительно вырос: в мае текущего года по сравнению с маем прошлого он составил 6,9%. И такого высокого показателя не было с средины прошлого года.



Импортировали инфляцию



Экс-замминистра экономики Павел Кухта считает, что ситуация с инфляцией в Украине — это только отголосок глобального роста цен, который происходит по всему миру. "Инфляция в США достигла 13-летнего максимума буквально за последние несколько месяцев, похожая ситуация и в других развитых странах", — отметил он на своей странице в Facebook.



Понятно, что базовым фактором, который способствовал росту цен во всем мире, стало восстановление экономики после ковидного затишья. При этом экономики развитых стран получают деньги от своих правительств и начинают их тратить, бизнес — расширяет производство, а вместе с ним — растут цены и на транспортные услуги, ведь произведенные товары нужно доставить потребителям на другом краю земного шара. Сам по себе этом факт увеличивает цену импортных товаров.



Экономическому восстановлению сопутствует рост мировых цен на сырьевые товары. Например, еще на 1 июня прошлого года баррель нефти Brent стоил $38,61, а сегодня, спустя год — уже $70,63. Выросли цены и на другие сырьевые непродовольственные товары, а уже они потянули за собой котировки на продовольственную группу — например, зерно и подсолнечное масло. Не удивительно, что цены на продовольствие в Украине последовали за мировыми: кто из украинских производителей захочет продавать бутылку подсолнечного масла дома по 34 грн за литр (как это было в мае прошлого года), если можно продать по 58 грн, равняясь на цены на мировом рынке?



При этом центральные банки развитых стран продолжают накачивать мировую экономику деньгами, боясь остановить начавшееся восстановление экономики. "Понятно, что это только подстегивает инфляцию и — что главное — ожидание роста цен в будущем (инфляционное ожидание)", — отметил Павел Кухта.



Таким образом, Украина "импортирует" мировую инфляцию себе домой.



Кроме того, у роста цен есть еще одна причина, отмечает Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра". В прошлом году Украина также активно "печатала" деньги — монетарная база выросла на 25%. "А в этом с определенным лагом начинает "взрываться": с одной стороны — у нас есть импортная инфляция, а с другой — начинает работать монетарная инфляция, связанная с тем, что в прошлом году мы печатали деньги", — отметил он.



Добавим, что в прошлом году росла (на 28,7%) и продолжает расти монетарная масса (объем денег, обслуживающих экономику). Это не обязательно должно приводить к росту цен (многое зависит от динамики предложения и деловой активности), однако, конечно, может быть инфляционным фактором.



Будет только дорожать?



Эксперты считают, что шансы дальнейшего роста цен в Украине — очень велики. "Рост цен, вероятно, будет ускоряться и далее, аналитики ожидают 10% и более в ближайшие месяцы", — отметил Павел Кухта.



"Я боюсь, что инфляция подскочит до 13-15%", — прогнозирует Борис Кушнирук показатель инфляции к концу 2021 г. (по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года).



Правда, цены может сдержать хороший урожай аграрной продукции. Однако еще неопределенным остается один из самых главных факторов — будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию: есть разные варианты, в том числе и кратное удорожание.



Александр Суков



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