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Фонд декарбонизации – ключ к зеленым преобразованиям в промышленности
11.06.21
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По результатам 2020 года только металлургические предприятия перечислили в бюджет 298 млн грн эконалога. Сумма немалая, однако ощутимого улучшения состояния окружающей среды мы не увидели. Почему? А все из-за того, что большая часть этих средств бесследно растворилась в бюджетах всех уровней. Экологические проекты промышленные предприятия финансировали самостоятельно.
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