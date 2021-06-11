Фонд декарбонизации – ключ к зеленым преобразованиям в промышленности По результатам 2020 года только металлургические предприятия перечислили в бюджет 298 млн грн эконалога. Сумма немалая, однако ощутимого улучшения состояния окружающей среды мы не увидели. Почему? А все из-за того, что большая часть этих средств бесследно растворилась в бюджетах всех уровней. Экологические проекты промышленные предприятия финансировали самостоятельно.



Каждая гривна, которая пошла на улучшение экологии, могла бы быть инвестирована в основные фонды или пойти на повышение заработной платы. Но налог наше государство проело, не прекращая при этом регулярно требовать от металлургов снижать выбросы за счёт своих средств. Чтобы добиться значимого результата, необходимо изменить систему распределения собранных денег, а не просто повышать эконалог.



Почему это важно? Глобальная экономика меняется сегодня таким образом, что в будущем конкурентоспособными станут только те страны, которые совершили зеленый переход экономики. Уже с 2050 года такие экономические монстры, как ЕС и Китай планируют стать углеродно нейтральными. Страны, которые не провели необходимых экопреобразований, будут страдать от специальных торговых ограничений и потеряют свою конкурентоспособность на мировых рынках.



Сейчас власть и бизнес ходят по кругу. Бизнес говорит, что в одиночку не сможет справиться с внедрением экотехнологий. Они очень дорогие и долго окупаются. Промышленники предлагают государству стать соинвестором зеленых преобразований. В свою очередь, власть делает вид, что ее это не касается. Если поиграть в эту игру «не вижу - не слышу» еще лет пять, мы начнем стремительно терять экспортные рынки, а вслед за ними – поступления валюты в страну, рабочие места, пенсии и т.д.



Нам необходимо создать Фонд декарбонизации и наполнять его налогом на выбросы СО2. Аккумулированные средства государство сможет тратить на софинансирование проектов по экологической модернизации в промышленности. К этому процессу также важно обязательно привлечь экспертное сообщество. Это позволит в результате получить механизм, который поможет улучшить экологию и модернизировать промышленность.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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