Украину могут освободить от уплаты углеродной пошлины ЕС В средине июля Еврокомиссия готовится опубликовать пакет нормативов об углеродной пошлине — СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). В ЕС создадут специальный орган, который будет определять таможенную нагрузку на продукцию с высоким углеродным следом. Таким образом европейцы хотят уравнять затраты на модернизацию производств компаний еврозоны и производителей из регионов с низким уровнем декарбонизации.



Логика европейцев проста: кто не вкладывает инвестиции в экотрансформацию, будет тратить деньги на СВАМ. Для Украины это проблема, ведь 41,5% украинского экспорта приходится на европейское направление. Около 26% продукции отечественной металлургии направляется на экспорт в ЕС. По оценке экспертов, под действие СВАМ попадет украинский металлургический экспорт на сумму 2,5 млрд евро в год.



Пошлина вступит в силу с 2023 года. В число первых под действие СВАМ попадут сталь, чугун, алюминий, удобрения, цемент и электроэнергия. По поводу последней в ЕС долго велись дискуссии, но в конце концов косвенные выбросы при производстве э/э также включили в механизм действия углеродной пошлины.



Каждое предприятие должно будет отчитаться о прямых выбросах СО2, на которые оно непосредственно влияет, и выбросах, «образующихся» от использования «грязной» э/э. Поэтому в более выигрышном положении окажутся предприятия, закупающие только зеленую э/э. Все компании, поставляющие продукцию на территорию ЕС, будут обязаны покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов СО2, полученную при производстве этой продукции.



Стоимость сертификатов будет привязана к стоимости квот на выбросы СО2, продающихся на европейской бирже EU ETS. Сейчас средняя цена одной квоты находится в пределах 52 евро за тонну. С их помощью компании должны будут покрыть весь объем углеродного следа в своей продукции. Если по результатам аудита специальная комиссия выявит недостачу сертификатов, то последуют штрафные санкции в тройном размере стоимости недостачи.



Такие условия могут стать фатальными для украинского промышленного экспорта. Нам грозит потеря европейского рынка и частичное сворачивание промышленного производства. Под основной удар попадет металлургия, которая остается одним из лидеров по валютной выручке и суммам уплаченных налогов в бюджеты всех уровней.



Предварительно, глава ЕС по климату Франс Тиммерманс отметил, что беднейшие страны мира будут освобождены от СВАМ. Возможно, в их числе окажется и Украина. И тут дилемма: нам нужно будет радоваться тому, что нас освободили от СВАМ или грустить от того, что мы списке бедняков.



Также сохраняются надежды на успех нашей переговорной группы по СВАМ, которая попытается доказать европейцам, что применение этой пошлины к украинскому экспорту противоречит Договору об ассоциации Украины и ЕС.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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