Спасение Украины дело рук самой Украины На этой неделе начнется европейское турне Президента США Байдена. В рамках турне запланирована встреча с Путиным, на которой Украина будет одной из тем для обсуждения. Президент Зеленский, возлагая большие надежды на эту встречу, дал интервью американскому изданию Axios. В нем он сосредоточился на отношениях между Украиной и США и на отказе США от санкций против Северного потока-2.



Поскольку Зеленский не встретится с Байденом до его переговоров с Путиным, он поспешил послать меседж Президенту США через интервью. В нем Зеленский подчеркнул, что между стратегическими партнерами не может быть недомолвок, а отношения должны быть прогнозированы.



Это реакция Президента Украины на смену позиции США по СП-2. В прямых контактах между Администрацией США и Украиной Вашингтон обещал предотвратить запуск СП-2, сейчас же отказался от санкций против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора, из-за национальных интересов. И несмотря на заверения Блинкена о том, что США могут вернуть санкции, Путин уже заявил, что первая нитка СП-2 построена и будет введена в эксплуатацию до концы текущего года.



Встреча Президентов США и РФ может быть судьбоносной для Украины. Наибольшая надежда - на перезагрузку мирного процесса, который давно и наглухо зашел в тупик. Но предугадать результаты этой встречи невозможно. Украина может как выиграть, так и проиграть. В телефонном разговоре Байден заверил Зеленского в том, что будет защищать суверенитет государства на встрече с Путиным.



Украина слишком много надежд возлагает на международных партнеров. Но мы видим, что очень часто запад выбирает свои национальные интересы, а не интересы Украины. НАТО молчит о нашем членстве, лидеры стран ЕС и США меняют даже свои принципиальные позиции, если это необходимо их стране.



Поэтому строить нашу оборонную стратегию, надеясь на других, недальновидно. Обороноспособность Украины должна укрепляться за счет роста экономики, проведения реформ и модернизации вооруженных сил. Мы сами должны повышать свою субъектность, а сделать это можно только пройдя непростой путь реформ, укрепив свою экономику. Одних заявлений о нашей готовности вступить в НАТО и ЕС явно недостаточно.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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