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Спасение Украины дело рук самой Украины
08.06.21
печать
На этой неделе начнется европейское турне Президента США Байдена. В рамках турне запланирована встреча с Путиным, на которой Украина будет одной из тем для обсуждения. Президент Зеленский, возлагая большие надежды на эту встречу, дал интервью американскому изданию Axios. В нем он сосредоточился на отношениях между Украиной и США и на отказе США от санкций против Северного потока-2.
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