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Стимулируем импорт вместо экспорта?

07.06.21 , Зеркало недели
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Пока в Украине продолжается обсуждение нормативной базы для экспортно-кредитного агентства (ЭКА), зарубежные компании уже давно используют этот инструмент, захватывая украинский рынок и вытесняя с него местных производителей.

Так, в 2020 г. Банк развития Беларуси заключил договор о кредитовании на льготных условиях украинских предпринимателей при покупке белорусских товаров и услуг. Финансирование импортерам предоставляется при поддержке государственного экспортного кредитного агентства Беларуси БРУПЭИС «Белэксимгарант». А украинские госбанки охотно кредитуют украинских покупателей под покупку импортной техники, сотрудничая с иностранными ЭКА.

Надо ли удивляться, что украинские муниципалитеты на тендерах часто отдают предпочтение белорусским автобусам и троллейбусам? Или что украинские аграрии покупают белорусские трактора по льготным кредитным ставкам? Наши производители не могут предложить подобных условий для своих клиентов — ни украинских, ни зарубежных.

Значение товарного экспорта для экономики у нас порой рассматривают однобоко — как источник валютных поступлений, от объема которых зависит курс гривны. Это важная функция экспорта, но не единственная.

Не менее важно, что зарубежные продажи позволяют украинским предприятиям обеспечивать загрузку производственных мощностей в условиях слабого (или вовсе отсутствующего) внутреннего спроса. А это рабочие места, налоги в бюджет, возможности для технологического развития.

Вот почему стимулирование экспорта является важнейшей задачей для правительства любой страны. Промышленные развитые страны давно и эффективно этим занимаются.

ЭКА в помощь

Один из инструментов, помогающий больше экспортировать — экспортно-кредитное агентство. Его идея в том, что если национальный производитель хочет продать свою продукцию (например, трамваи) зарубежному клиенту — то приходит к нему не только с предложением купить трамвай, но еще и предлагает финансовый инструмент, позволяющий реализовать сделку более выгодно для покупателя.

Единой модели ЭКА в мире не существует. Каждое государство, исходя из собственных проблем и приоритетов, определяет какие виды услуг оно будет предоставлять через такое специальное финансовое учреждение. На сегодня ЭКА успешно работают в более чем 100 странах мира.

Наиболее известные среди существующих ЭКА: Eximbank (США), NEXI (Япония), EulerHermes (Германия), COFACE (Франция), Atradius (Нидерланды), SBCE (Бразилия), CESCE (Испания), SEK (Швеция), Sinosure (Китай). Соответствующие учреждения созданы и в странах Восточной Европы, например, в Чехии, Польше, Венгрии, Болгарии, Литве, Эстонии.

Классическим примером успешной деятельности в сфере продвижения экспорта является немецкое ЭКА EulerHermes (EH), охватывающее процессы управления рисками ВЭД с филиалами и представителями в 54 странах мира. На сегодня заключенные EH договоры страхования и гарантирования кредитов обеспечивают поставки немецких товаров и услуг в 245 стран. EH ежегодно финансирует около 18% экспорта Германии.

Украина, вероятно, единственная промышленная страна в Европе, где все еще нет своего работающего ЭКА. Хотя на него есть большой запрос от украинских экспортеров. И прежде всего речь о сложной машиностроительной продукции. Во всем мире она продается с помощью финансовых инструментов, предоставляемых страной происхождения товара.

Закон №1792-VIII «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», предусматривающий создание ЭКА, был принят ВР 20 декабря 2016-го и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Однако до недавнего времени несколько предыдущих составов Кабинета министров не выполняли требования этого закона: разработать подзаконные акты, создать ЭКА как юрлицо, сформировать его правление и набсовет. На мой взгляд, причиной такого «саботажа» было непонимание чиновниками важности агентства для стимулирования высокотехнологичного экспорта, равно как и вообще важности экспорта для экономического развития. Сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки.

Отдельным вопросом стоит финансовое обеспечение работы ЭКА. Без наполнения деньгами оно не может выполнять свои функции: страховать экспортные кредиты и контракты украинских производителей, предоставлять им гарантийные обязательства для участия в зарубежных тендерах и т.д. Поэтому члены комитета экономического развития ВР инициировали изменения в госбюджет для выделения 1,8 млрд грн в уставной капитал ЭКА.

Кабмин пошел немного иным путем, 29 марта текущего года приняв постановление №268 об увеличении уставного капитала ЭКА за счет дополнительной эмиссии акций ЭКА в обмен на ОВГЗ на 1,8 млрд грн. Вместе с выделенными ранее 200 млн грн суммарная капитализация ЭКА составит 2 млрд грн.

Таким образом, спустя четыре года после принятия соответствующего закона, ЭКА получило юрлицо, органы управления и скоро получит финансирование для полноценной работы.

2 млрд грн — небольшой финансовый ресурс в масштабах украинского экспорта, который составил в 2020 г. 59 млрд долл. Равно как и в масштабах капитализации ЭКА других стран. К примеру, капитализация упомянутого выше немецкого EulerHermes составляет около 5 млрд евро. Поэтому очень важно сосредоточить его на отраслях, выпускающих высокотехнологичную продукцию. И избежать стимулирования через ЭКА экспорта сырья.

В настоящее время на продукцию сложного машиностроения приходится около 16% украинского экспорта товаров. Это примерно 8 млрд долл. по итогам 2020 г. Считаю, что Кабмин должен заявить увеличение этой доли до 20% за следующие пять лет, используя для ее достижения ЭКА как один из инструментов.

Законодательная эквилибристика

Описанные выше шаги позволили украинскому ЭКА начать работать. В первом квартале 2021 года оно начало страховать экспортные некоммерческие риски. Объем покрытия страховок, реализованных за этот период, составил несколько десятков млн грн. Это первые очень небольшие шаги, главное достоинство которых в том, что они наконец сделаны. К сожалению, этот продукт — пока единственный, который ЭКА реально может предложить экспортерам.

Другие продукты, в т.ч. полисы в качестве обеспечения по кредитам или участие в кредитовании иностранных покупателей украинских товаров ЭКА пока предоставлять не может из-за несовершенства нормативной базы. Что нужно изменить, чтобы ЭКА заработало?

- 351 постановление НБУ: разрешить банкам принимать страховые полисы ЭКА в качестве обеспечения по кредитам.
- Закон о публичных закупках: упростить процедуру закупки услуг перестрахования у международных перестраховщиков.
- Нормативные акты КМУ по возврату валютной выручки: обеспечить снятие валютного контроля с экспортера в случае получения компенсации от ЭКА по наступившему риску и перехода права требования оплаты от экспортера к ЭКА.
- Налоговый кодекс: освободить операции ЭКА по страхованию экспортных рисков от НДС по аналогии с обычными страховыми компаниями, которые освобождены.

Отдельно остановлюсь на законопроекте №3793, который вносит изменения в базовый закон, регламентирующий деятельность ЭКА. Помимо полезных новаций он несет в себе существенные риски для работы агентства. Так, в принятой в первом чтении редакции предлагалось распространить действие услуг ЭКА на все виды экспорта, включая сырьевой. С моей точки зрения, этого категорически нельзя делать.

Своими поправками я предлагаю вернуть норму, согласно которой покрытие ЭКА распространяется только на высокотехнологичный экспорт. Стимулировать вывоз сырья — глупая и недальновидная политика. Также предусмотреть отнесение финансирования ЭКА к защищенным статьям госбюджета. Отдельно оговорить, что уставной капитал Агентства должен быть не менее 2 млрд грн.

Другими поправками ко второму чтению к законопроекту №3793 предложена норма о полноценном запуске государственной программы частичной компенсации процентных ставок по экспортным кредитам — ключевого инструмента для стимулирования зарубежных продаж украинской продукции сложного машиностроения.

Дискуссии вокруг законопроекта №3793 идут и о том, кто и в какой мере должен осуществлять регулирование работы экспортно-кредитного агентства.

* * *
В мире, где высокотехнологичный экспорт финансируется правительствами стран происхождения товаров, Украине целесообразно перенять этот опыт и как можно скорее вооружить своих экспортеров этим важным финансовым инструментом. Также важно помнить, что стимулирование экспорта является логическим продолжением промышленной политики. Той, которую в Украине не создали за 30 лет, и которую шаг за шагом предстоит создавать.

Дмитрий Кисилевский, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития

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