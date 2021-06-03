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Десять шагов на пути к благополучию

03.06.21
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В пылу дискуссии у Василия Голованова на «Украина 24» в студии возник непростой вопрос, который породил полуторачасовой спор «как сделать украинцев обеспеченными и состоятельными. И возможно ли это?»

Мое пошаговое видение решение этого вопроса:

Первое и самое главное – обеспечить независимость судебной власти и установить в Украине верховенство права. Без этого не сработает ни одна стратегия и не придут инвестиции.

Второе – кардинально снизить налоги для бизнеса и граждан. Это выведет большую часть экономики из тени. Вырастут доходы бюджета, зарплаты и пенсии, ускорится экономический рост. Только снижение НДС до 12-14% сделает невозможным налоговые «скрутки» и даст в бюджет дополнительно 200 млрд грн в год.

Третье – государство и Нацбанк должны обеспечить стабильность и прогнозируемость курса национальной валюты. Стабильная экономика с низкими налогами и работающими судами – рай для развития бизнеса.

Четвертое – снизить уровень коррупции, сделать невозможным силовое вмешательство в дела бизнеса правоохранительных и контролирующих органов. Государство должно выбрать, кто будет успешным: экономика или люди в погонах.

Пятое – значительно расширить внутренний рынок промышленной продукции. Для этого государство должно активно внедрять масштабные инфраструктурные проекты, которые создадут дополнительный спрос на продукцию украинских предприятий и повысят уровень занятости в экономике.

Шестое – поддержка национального производителя и внедрение механизма локализации производства должны стать одними из главных приоритетов в работе правительства.

Седьмое – максимальная либерализация малого предпринимательства и самозанятости населения. Государство должно оказывать максимальную консультационную и кредитную поддержку гражданам, желающим открыть свой бизнес.

Восьмое – кардинальное изменение государственной агарной политики. Основой украинского сельского хозяйства должны стать фермерские хозяйства, а не крупные агрохолдинги. Это создаст новые рабочие места и поможет возродить село. Государство должно создать стимулы для глубокой переработки с/х сырья, и стимулировать экспорт готовой продукции.

Девятое – необходимо дать зеленый свет развитию отраслей, которые могут определить будущую структуру украинской экономики: зеленой и водородной энергетике, IT-сектору, зеленой металлургии и экологически чистому с/х, самолетостроению, космической и оборонной отрасли. Э

Десятое – необходимо провести реформу банковского и финансового сектора. Создать полноценный фондовый рынок, провести либерализацию валютного законодательства. Банковские и финансовые учреждения должны поддерживать развитие экономики, а не заниматься только заработком на рынке ОВГЗ и рефинансирования.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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