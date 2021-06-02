Швейцарские электрички. Сбежит ли от Лукашенко в Украину мировой промышленный гигант Крупный швейцарский производитель железнодорожной техники — концерн Stadler — готовится создать производственную площадку в Украине. Какой в этом экономический смысл?



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что швейцарская компания Stadler готовится развернуть в Украине завод по производству электропоездов, и уже выбрала место для него.



"Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице. Уже в этом году Stadler передаст нам один или два поезда для тестирования", — отметил Тимошенко. Также он увязал начало выпуска городских электричек Stadler с проектом City Express для Киева, Днепра и Харькова, а все в целом — с президентской программой "Большое строительство".



2021-й под знаком Stadler



Компания Stadler Rail AG со штаб-квартирой в Швейцарии — один из мировых лидеров по производству подвижного состава для рельсовых дорог: трамваев, поездов метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов. Холдинговая компания контролирует девять дочерних предприятий, расположенных в Алжире, Германии, Италии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Испании, Чехии, Венгрии, США, а также соседних нам Польше и Беларуси.



В прошлые годы взаимодействие концерна Stadler с украинским руководством шло не очень интенсивно: на редких встречах по привычке обсуждались "возможности взаимодействия в модернизации подвижного состава украинской железной дороги". Все резко поменялось в 2021-м.



29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем холдинга Петером Шпулером (крупнейший акционер, владелец 40% акций компании). "Украинская сторона заинтересована в развитии линий метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах", — заявил Зеленский и подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями будет максимальная локализация производства на территории Украины.



В свою очередь, Петер Шпулер заявил, что ему интересно создание в Украине совместного производства.



7 мая по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзалізниця" и компанией Stadler Rail AG. После чего на сайте президента появилось сообщение: "Сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании. Завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны".



На самом деле решение по площадке на тот момент уже было принято. Сперва экс-глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что представители Stadler, изучая возможности локализации производства в Украине, посетили Киевский вагоноремонтный завод, Дарницкий вагоноремонтный завод, депо "Фастов" и площадку в Бобрике (Броварской р-н). 23 февраля стало известно, что в качестве приоритетной площадки в Украине швейцарская компания рассматривает Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ). Впрочем, официального сообщения об этом пока не было.



City Express как лакомый кусок для Stadler



22 февраля, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", Владимир Зеленский рассказал о работе над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити", а также анонсировал новый проект пригородных поездов City Express. "Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", — заявил президент. По его словам, уже стартовала разработка этого проекта по Харькову и Днепру. Касательно Kyiv City Express сейчас идут переговоры с потенциальными партнерами.



Итак, City Express — проект пригородного сообщения электричками в городах-миллионниках Украины. Его задача — разгрузить городской трафик. За счет City Express в "Укрзалізниці" рассчитывают увеличить пассажиропоток пригородного ж/д транспорта с 70 тыс. до 150 тыс. пассажиров ежедневно.



Уже в начале марта директор подразделения "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский заявил, что киевский City Express будет состоять из 40 поездов: 20 модернизированных и 20 новых. На строительство ж/д инфраструктуры проекта, по его словам, необходимо порядка 2,5 млрд грн. А для закупки подвижного состава — около 200 млн евро. "В результате приблизительная цифра — 10 млрд грн, — заявил Перцовский. — На реализацию проекта может уйти три-четыре года. Сроки будут зависеть от стабильности финансирования, качества документации и скорости принятия решений".



Цифры вполне адекватные: Минск по населению вдвое меньше Киева, и там для реализации аналогичного проекта потребовалось 18 электричек Stadler. То есть потребности City Express в Харькове и Днепре составят 15-20 таких поездов в каждом городе.



Вопрос локализации



В Украине готовится к принятию законопроект о локализации, точнее, он был принят в первом чтении еще в 2020 г. Он вводит понятие "степень локализации производства" — показатель местной составляющей в удельном весе стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих.



Попасть в Prozorro до 2030 г. такие товары смогут только в том случае, если степень их локализации будет превышать определенный, установленный законом, уровень. В первый год действия закона (если его примут) предусматривается 10%-ная локализация, но дальше процент будет ежегодно расти — до 40% в 2027-м.



Смогут ли украинские производители обеспечить потребности Stadler в комплектующих — конечно, отдельный вопрос. С другой стороны, компания может поступить, как в Беларуси — построить собственные цеха по выпуску критических комплектующих (это были электрические преобразователи).



Стоит заметить, что и представители Stadler, подписывая 7 мая меморандум с УЗ, поступили довольно хитро: компания пообещала рассмотреть возможность локализации производства в Украине в том случае, если победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзалізниці" (не только для City Express, но и для пригородных и региональных пассажирских перевозок).



Белорусский фактор



Повторимся: если посмотреть на историю взаимоотношений компании Stadler и украинской власти, то мы видим эпизодические контакты в прошлые годы — и бурное развитие отношений с января нынешнего года. Об этом не говорят публично, но все выглядит так, будто Stadler готовится перенести в Украину свое очень мощное производственное подразделение, созданное в прошлые годы в Беларуси.



Дочерняя компания Stadler Minsk была основана в белорусском городе Фаниполь в 2013 г., начала производство трамваев и поездов в 2014-м. До 2020 г. был реализован ряд инвестиционных проектов, швейцарская компания построила полноценный завод по производству вагонов и локомотивов, в Фаниполе она выпускает пригородные, международные поезда и поезда метро, а также трамваи и ряд комплектующих. Общий объем швейцарских инвестиций в проект достиг 100 млн евро.



На предприятии в Фаниполе работает более 1500 человек, выпускается около 400 вагонов Stadler в год, белоруское правительство закупило несколько десятков поездов для железной дороги и метро. Также произведенные в Беларуси поезда и вагоны Stadler поставляются в Россию, Грузию, Азербайджан, все страны СНГ, Боливию, Венгрию и Норвегию. Белорусская "дочка" Stadler достигла 20% мирового объема выпуска этой международной корпорации — это второй по масштабу завод швейцарской группы.



Однако белорусские власти и в прежние годы использовали предприятие как "дойную корову" — то для решения проблем БелЖД, то для внеочередного пополнения бюджета или создания благоприятного международного имиджа. А после 9 августа 2020 г. у белорусского предприятия возникли новые проблемы. В частности, гендиректор концерна Петер Шпулер в интервью швейцарскому радио SRF заявил, что завод в Фаниполе "столкнулся уже не с экономической, но с политической проблемой". По его словам, дело не только в забастовках: швейцарские правозащитные организации требуют, чтобы компания Stadler Rail и ее руководитель ясно дистанцировались от правительства Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.



Но куда большую угрозу для предприятия сейчас представляют экономические санкции, вводимые против Беларуси, — они могут полностью парализовать производство. В этой ситуации все выглядит так, что руководство концерна Stadler решило создать производственную площадку в Украине, чтобы перенести туда мощности завода в Беларуси, где риски для ведения бизнеса стали слишком высоки.



В таком случае для украинского предприятия собственно украинский рынок будет важным, но не ключевым — если на него переведут экспортные контракты завода в Фаниполе (а слухи об этом уже ходят в Беларуси), он будет вполне загружен работой.



Денис Стаджи

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