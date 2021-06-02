Грязная энергия: когда Украина откажется от угольных ТЭС Украинские ТЭС оказались главными загрязнителями в Европе. Это не только усложняет взаимоотношения нашего государства с Европейским Союзом, который с каждым годом усиливает экологические требования, но и вредит здоровью украинцев, особенно тех, кто живет вблизи этих объектов. "Апостроф" выяснял, как уменьшить вредные выбросы, и чем заменить угольные теплоэлектростанции.



Наши ТЭС - чемпионы



Украинские тепловые электростанции являются одними из крупнейших загрязнителей воздуха в Европе. К такому выводу пришел британский аналитический центр Ember, занимающийся исследованиями в сфере энергетики и климата.



Специалисты центра исследовали объемы выбросов взвешенных частиц (зольной пыли), оксида серы и оксидов азота на различных европейских ТЭС. Все эти вещества являются активными загрязнителями воздуха и отрицательно влияют как на экологическое состояние местности, так и на здоровье людей.



Например, взвешенные частицы могут попадать в кровоток, повреждать легкие и сердце, вызывать инсульт и приводить к преждевременной смерти. Около 80% преждевременных смертей, связанных с выбросами угольных электростанций в Европе, вызваны воздействием зольной пыли.



Оксид серы в высоких концентрациях способен вызвать опасное для жизни накопление жидкости в легких. Даже однократное воздействие высокой концентрации этого газа может привести хронические заболевания вроде астмы.



Оксиды азота - это газы, которые вызывают воспаление дыхательных путей, нарушают нормальные клеточные механизмы, повреждают ткани, снижают иммунитет.



Результаты исследования достаточно неутешительны для Украины. Наши электростанции удерживают уверенное первенство в Европе по выбросам зольной пыли. На них приходится 72% от общеевропейского объема. В первой десятке электростанций, являющихся крупнейшими источниками пылевого загрязнения, восемь украинских.



Также наши ТЭС являются самыми крупными на континенте производителями оксида серы. На долю Украины приходится 27% этих вредных выбросов. Второе место занимает Турция, которая производит 24%. Далее следуют Сербия (15%) и Босния и Герцеговина (11%).



Кроме того, Бурштынская ТЭС, которая находится в Ивано-Франковской области (принадлежат компании ДТЭК Рината Ахметова), удерживает первое место среди электростанций, которые выбрасывают наибольшее количество оксида серы. Правда, в первой десятке больше украинских станций нет.



С выбросами оксидов азота ситуация выглядит немногим более благополучной для нас. В этом списке лидирует Турция, производящая 20% этого загрязнения. На втором месте Германия (16%). Украина, которую поместили на третье место, производит около 16% общеевропейского объема оксидов азота.



Повысить налоги или тарифы



"Основной причиной высокого уровня вредных выбросов украинских угольных ТЭС является тот факт, что они построены еще в советское время, - сказал в комментарии "Апострофу" исполнительный директор компании "Клиар Энерджи", бывший председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук. - Им всем как минимум 35-40 лет. За это время, конечно, оборудование этих станций износилось, а технологии сжигания угля устарели".



По мнению специалиста, значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу поможет модернизация существующих мощностей. Однако внедрение современных технологий требует денежных вливаний. У государства, которому принадлежит компания "Центрэнерго" (Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС), свободных средств нет. К тому же большинство тепловых электростанций в стране сегодня принадлежат частным владельцам (в частности, 9 из 15 - под контролем Рината Ахметова), которые совсем не спешат вкладывать деньги в модернизацию этих объектов.



"Для того, чтобы побудить владельцев угольных ТЭС проводить модернизацию, необходимо создавать для них материальные стимулы, - рассказывает Сергей Савчук. - Основным стимулом является внедрение экологического налога на выбросы углекислого газа. Такой налог существует в большинстве европейских стран. И в некоторых из них он составляет до 50-60 евро на тонну произведенного углекислого газа. Конечно, это заставляет владельцев генерации изыскивать любые способы для минимизации выбросов".



На самом деле, такой налог существует и в Украине. Правда, пока он не слишком тяготит производителей энергии, поскольку составляет всего 10 гривен за тонну углекислого газа. Но, по словам Сергея Савчука, сегодня ведется работа над законопроектом о повышении налога до 30 гривен за тонну, что станет уже более заметным стимулом для энергетиков. Хотя до европейского налога нам еще очень и очень далеко.



Кстати, в ближайшее время - в 2022 или 2023 году - ЕС планирует ввести специальный углеродный экспортный сбор, который будет взиматься с продукции предприятий, производящих углекислый газ, что дополнительно ударит по украинским производителям и экспортерам.



Еще одним механизмом, который позволит ускорить модернизацию украинских тепловых станций, является государственное софинансирование соответствующих проектов, считает Сергей Савчук.



"Для этого планируется создать специальный Фонд декарбонизации, в который будет поступать часть налога на выбросы углекислого газа. Этот фонд будет оплачивать часть расходов на мероприятия, направленные на снижение объемов вредных выбросов. Соответствующий законопроект уже подан в парламент и мы надеемся, он будет в ближайшее время рассмотрен", - рассказал эксперт.

Что вместо угля



Впрочем, по мнению экологов, модернизация тепловых электростанций хоть и позволяет уменьшить проблему, но не решает ее радикально. На сегодняшний день многие европейские страны пришли к выводу, что уголь, который в течение многих десятилетий был основным источником энергии, является очень агрессивным по отношению к окружающей среде. И поэтому они принимают меры к тому, чтобы сократить производство электричества на угольных ТЭС.



"Германия уже отказалась от использования каменного угля, - рассказывает руководитель отдела энергетики ОО "Экодия" Константин Криницкий. - Сейчас идет планомерный отказ от бурого угля, а также от атомной энергетики. Греция также приняла решение полностью отказаться от угольной генерации в течение ближайшего десятилетия. Франция планирует увеличить производство атомной энергии для того, чтобы заместить ею продукцию угольных электростанций. Причем программы по отказу от использования угля предусматривают не только закрытие электростанций и шахт, но и развитие населенных пунктов, которые находятся рядом с этими предприятиями и зависят от них экономически".



К тому же, использование угля в качестве источника энергии является достаточно сомнительным с точки зрения экономики. Этот бизнес в Украине уже давно убыточный и для поддержания своего существования требует постоянных вливаний из государственного бюджета.



"Сейчас на контролируемой территории осталось 33 угольных шахты, - говорит Константин Криницкий. - 29 из них являются убыточными и ежегодно дотируются из государственного бюджета, и это очень дорого обходится отечественным налогоплательщикам. Согласно исследованию европейского Энергетического сообщества, Украина в 2017-2019 годах потратила на поддержку производства электроэнергии из угля (шахт и электростанций) более 751 миллиона евро бюджетных денег".



Напомним, официально Украина, как и большинство европейских стран, задекларировала намерение постепенно отказаться от угольной генерации.



Как отметила в комментарии "Апострофу" эксперт проекта DiXi Group Алена Корогод, еще в 2017 году правительство одобрило Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок, в котором прописаны четкие и амбициозные цели по сокращению выбросов оксида серы, пыли, оксидов азота до 2029-2034 годов.



"Однако его реализация забуксовала из-за финансовых вопросов. Другими словами, необходимо найти миллиарды гривен для такой модернизации, а это - дополнительные расходы для потребителей электроэнергии, либо же для государства", - добавила она.



По мнению экологов, будущее энергетики лежит в сфере развития возобновляемых источников энергии.



"Сегодня перспективным направлением является строительство небольших солнечных и ветровых электростанций в общинах, - говорит Константин Криницкий. - Создание широких сетей таких станций позволит не только заместить угольные мощности, но и осуществить деолигархизацию отрасли, поскольку энергетика перестанет зависеть от крупных частных производителей".



Непростая дилемма



Однако "хоронить" тепловую генерацию еще рано.



Министр энергетики времен Кучмы и Ющенко Иван Плачков считает, что в Украине тепловая генерация еще пригодится, по крайней мере, до 50-60-х годов нынешнего века.



"На сегодняшний день тепловые электростанции обеспечивают возможность маневрирования энергосистемы, - говорит Плачков. - Поэтому, пока не будут найдены и реализованы другие технические решения, которые дают возможность маневра, ТЭС должны остаться".



Электростанции на возобновляемых источниках лишены возможности маневра (то есть увеличения генерации во время повышенного потребления и уменьшения, когда потребление падает) и стабильного производства энергии. Солнечные электростанции производят энергию только днем и больше летом, чем зимой, ветровые работают только когда дует ветер. Следовательно, при широком использовании таких источников нужны технические решения, которые обеспечат бесперебойное снабжение энергией, в частности, ее накопление.



Например, можно строить блоки, работающие на газе, который экологичнее, чем уголь. Однако в Украине нет избытка этого ресурса, ведь его приходится импортировать, а потому для Украины этот путь вряд ли слишком перспективный.



Можно также в периоды, когда энергии производится в избытке, направлять излишки на производство водорода, а затем, когда возникает дефицит, вырабатывать электричество, сжигая этот газ. Также разрабатываются масштабные аккумуляторные системы, позволяющие запасать большие количества энергии и в случае необходимости отдавать ее в сеть.



"Еще один путь - развитие высокоманевренной генерации и систем накопления энергии, а также стимулирование использования биомассы, - считает Алена Корогод. - Уже сейчас ведущие банки развития готовы финансировать такие проекты, поскольку они отказались от поддержки отраслей, связанных с ископаемым топливом. Также в новом механизме ЕС по финансированию возобновляемых источников энергии Украина может выступать как принимающая страна и рассчитывать на инвестиции".



В правительстве пока не определились с тем, как будет развиваться энергетика, и как снижать долю "грязных" предприятий. Однако в ближайшие годы под давлением обстоятельств решение все же принимать придется.



"Смело можно сказать, что угольная генерация доживает свой век, - подытожил Сергей Савчук. - И сейчас для Украины вопрос заключается лишь в том, будем ли мы, как всегда, пасти задних в этом процессе, или займем активную позицию и также начнем планомерно отходить от сжигания угля".



Роберт Василь



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