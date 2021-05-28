Законопроект о снижении промышленных выбросов необходимо доработать с учетом интересов промышленников Знаете, что такое «впихнуть невпихуемое»? Это когда ты ДВАЖДЫ продавливаешь в Раде абсолютно никчемный и вредоносный законопроект и ДВАЖДЫ парламент его «проваливает». Но ты никак не успокоишься и в режиме «лбом об стену» пытаешься «впихнуть» его в третий раз.



Речь о законопроекте 4167, который под ширмой «улучшения состояния окружающей среды» закладывает механизм уничтожения промышленности, ведет к падению ВВП и экспорта.



Я заядлый сторонник защиты окружающей среды. Но я прекрасно понимаю, что по факту цель этого законопроекта – не защитить экологию, а уничтожить остатки промышленности.



Авторы законопроекта предлагает нереальное – за четыре года пройти путь экологической модернизации украинских предприятий, хотя наперед очевидно, что это невозможно.



Цена вопроса – минимум 10 млрд долларов. У Польши для этого было 20 лет, у Словакии – 17. Еще один немаловажный нюанс – в Евросоюзе предприятия получали деньги на экомодернизацию от своих правительств. Фонды ЕС поддерживали их миллиардными дотациями. Нашим предприятиям государство не дает ни копейки. Их просто нет в бюджете.



То есть, через четыре года – если законопроект примут в нынешнем виде – наши предприятия будут просто вынуждены свернуть производство и навсегда закрыться. Украина лишится экспорта, поступления в госбюджет снизятся, сотни тысяч человек останутся без работы. Вот реальный сценарий в случае принятия законопроекта. Парламент это понимает, поэтому дважды его провалил.



Для экомодернизации нужна господдержка – финансовые и налоговые стимулы: госгарантии, компенсация по кредитам на экомодернизацию, налоговые льготы. Нужно создать Фонд декарбонизации для финансирования «зеленого перехода» - соответствующий законопроект 4347 зарегистрирован в парламенте.



Еще раз: я сторонник уменьшения выбросов, но объективно срок экомодернизации необходимо увеличить минимум в два раза. Что касается «невпихуемого» законопроекта 4167, он должен быть кардинально переработан и согласован, в первую очередь с промышленниками.



Виктория Гриб, народный депутат Украины



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